【亞洲電影大獎】黃綺琳區嘉雯獲提名感榮幸　袁富華：每位都默默地奉獻很多

▲ 《金都》導演黃綺琳、《叔.叔》演員區嘉雯和袁富華齊齊入圍第14屆亞洲電影大獎。

第14屆亞洲電影大獎今日（9月9日）公布提名名單，39部、來自11個亞洲國家及地區嘅電影將會角逐16項獎項。《叔.叔》榮獲3項演員獎項提名，包括最佳男主角太保、最佳女配角區嘉雯、最佳男配角袁富華，《金都》導演黃綺琳榮獲第14屆亞洲電影大獎最佳新導演提名，可喜可賀。

今年亞洲電影大獎首次移師至韓國釜山舉行，可惜因為疫情改為網上宣布得獎名單，不設典禮，並於10月14（星期三）於學院YouTube官方頻道公佈。

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▲ 區嘉雯入圍第14屆亞洲電影大獎最佳女配角。

有份演出《叔.叔》的區嘉雯回應入圍第14屆亞洲電影大獎：「很高興入圍第14屆亞洲電影大獎最佳女配角，能夠成為香港電影業的一份子是我的榮幸。」

參演《叔.叔》的袁富華回應：「今次入圍第14屆亞洲電影大獎最佳男配角，是以電影《叔.叔》中的角色阿海入圍。很多謝大會給予我這個機會，可以跟亞洲其他國家的電影工作者一同觀摩，因應今次疫情，這次沒有實體的頒獎禮，在此借機會希望疫情可盡快過去，令我們的電影工作或日常生活都能盡快回復正常，也藉此恭祝所有有提名的電影工作者，因為每位都默默地為電影藝術奉獻很多，多謝！」

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▲ 袁富華入圍第14屆亞洲電影大獎最佳男配角。

《金都》導演黃綺琳對於被提名深感榮幸：「很開心可以被提名最佳新導演，令我首部電影作品《金都》可以與那麼多優秀的電影作品一齊參與第14屆亞洲電影大獎。今年未有機會親身前往釜山與其他亞洲地區的電影人交流，雖然有點可惜，我會繼續努力，希望將來的作品再有機會參與。」

▲ 《金都》導演黃綺琳、《叔.叔》演員區嘉雯和袁富華齊齊入圍第14屆亞洲電影大獎。

此前導演黃綺琳已憑《金都》榮獲多個獎項，包括第39屆香港電影金像獎新晉導演、亞洲電影促進聯盟 NETPAC「亞洲最強新導演」、香港電影導演會2019 新晉導演獎等，現在有機會再下一城，可喜可賀。《金都》於戲院後重新上映，勇破500萬元票房，後勁十足。