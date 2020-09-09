新巴司機涉危險駕駛被捕　工會理事長：行車記錄顯示當時車速只在30公里以內

▲ 行車記錄指當時該名車長的行車速度在30公里以內。（資料圖片）

周日（9月6日）有網民發起九龍遊行，期間一名新巴巴士司機被捕，警方指司機快速行駛，一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員，危及人員安全，又指他袋內有一個士巴拿，涉嫌藏有攻擊性武器及危險駕駛。新巴職工會理事長林錦標今早（9日）在商台節目指出，公司翻看被捕車長行車紀錄，指當時該名車長的行車速度在30公里以內，比的法定道路上限 50公里低得多。

涉危險駕駛新巴司機已保釋 新巴稱無規定或禁止員工帶「士巴拿」上班

提到車長的行車速度只在30公里以內，與警方指司機快速行駛說法不符，林錦標說，

有片有真相，證實伙記慢速行駛，並非快速接近警務人員。

林錦標續指，該名車長前後共響鞍三次，第一次見有警員走出馬路、第二次是見有警員行近巴士、第三次則是響鞍時巴士由中線轉去快線，以避開警務人員；認為其做法「好正常」，車長的解釋也合理。他又指新巴有了解事件，建議涉事司長先休息兩周，

驚佢見到警察有陰影，公司指他（車長）心情回復後即可開工。」

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責任編輯：郭家穎