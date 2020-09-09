【月經不準】月經週期縮短至21日變「半月經」　中醫推介食物調理身體：月經色淡質稀宜吃番薯淮山

▲ 中醫表示，月經週期縮短至21日變「半月經」，多個週期情況持續，是身體發出的求救訊號。

月經不準的問題困擾不少女性，遲來固然擔心，早到又代表甚麼？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，若連續兩三個週期，月經也提前一週以上來到，則代表身體發出求救訊號，月經紊亂有機會影響卵巢健康，要多加留意。經期早到的體質主要有三類，梁醫師列出各類症狀，並推介食物以助調理。

一個月還未過去，月經又再來？梁醫師指出，若月經提早來到，中醫理論稱為「經行先期」，即指月經週期縮短到21至23日內，甚至一個月來兩次。要對症下藥，除了要留心月經的流量、顏色等特徵，也要看看有沒有明顯的伴隨症狀，以分辨經行先期的成因。若症狀持續，建議諮詢註冊中醫師意見。

1. 晚睡嗜辣 陰虛型

症狀：頭暈、心悸、失眠、腰痠、手足心熱等



月經特徵：月經量少、色紅、無血塊



調理方法：

清熱滋陰，適量進食雪耳、百合、枸杞子、花旗參、雪梨等

忌吃辛辣、油膩、偏熱性食物；忌晚睡熬夜。

2. 過度勞累 氣虛型



症狀：小腹有下墜感覺、身疲乏力、氣短等



月經特徵：月經量多或少、色淡、質稀



調理方法：

補氣固精，適量進食薯仔、番薯、淮山、黨參、靈芝等

忌吃生冷食物，不宜進行劇烈運動。

3. 壓力逼爆 肝鬱型

症狀：乳房或小腹脹痛、心煩易怒 口苦、喉嚨乾等

月經特徵：月經顏色紫黯、夾有血塊

調理方法：

疏肝解鬱，適量飲用花茶，進食蓮藕、白蘿蔔、陳皮等

避免熬夜及進食辛辣食物

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣