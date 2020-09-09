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涉騙貸款60萬兼投注外圍馬　警長被控6罪准保釋候查

社會 13:04 2020/09/09

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涉詐騙及投注外圍賽馬的警長李鴻發今到東區裁判法院應訊。（林欣樂攝）

51歲警長涉於4年間隱瞞沒有借貸，詐騙警察儲蓄互助社近60萬元貸款，並涉投注非法外圍賽馬，被控4項欺詐罪及2項向收受賭注者投注罪。涉案警長及非法外圍賭博經營者今（9日）於東區裁判法院提堂，兩名被告暫時毋須答辯，案件押後至12月2日再訊，以作進一步調查，被告准保釋候訊。

首被告李鴻發（51歲），報稱警長，被控4項欺詐罪及2項向收受賭注者投注罪。次被告余泉堅（72歲），報稱退休人士，被控2項收受賭注罪。

涉收受賭注罪的被告余泉堅今於東區裁判法院提堂。（林欣樂攝）

控罪指李於2016年6月30日、2017年5月2日、2018年4月30日、2019年6月24日，分別4次藉作欺騙，向香港警察儲蓄互助社職員訛稱，他在銀行或其他財務機構無貸款，以及於貸款申請表所載資料全部真確及完整，並意圖詐騙而誘使該互助社分別批出137,040元、140,160元、154,080元、160,800元4筆貸款，導致李獲得利益或該互助社蒙受不利。

控罪又指，李另分別於2020年3月11日及18日，在香港向收受賭注者，即余泉堅投注本地賽馬賽事；余則被控於上述兩天，在香港收受李及其他人就本地賽馬賽事的投注。

案件今提堂，控方申請押後案件作進一步調查，兩名被告暫時毋須答辯。辯方申請保釋獲批，裁判官將案件押後至12月2日再訊，被告各准以2,000元保釋，期間須到警署報到，以及不得接觸控方證人等。

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記者：林欣樂

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