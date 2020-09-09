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【奢華品牌】84年歷史法國珠寶世家Fred　Chance Infinie幸運8字展現無限創意

休閒 13:48 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

黃金戒指（$56,600）（品牌提供）

源自法國的Fred成立已經84年，1996年被LVMH收歸旗下，品牌的珠寶設計，在骨子裏總流露著法國人那講求品味的個性及懂得製造浪漫的情懷。提到Fred的經典設計，除了Force 10系列之外，就不得不提Chance Infinie了。

Fred邀請了年輕設計師Annelise Michelson，為Chance Infinie創作不一樣的面貌。（黃金頸鏈$287,100、手鐲$147,700）（品牌提供）

由於創辦人Fred Samuel的長子是一位帆船運動冠軍，系列標誌性的雙環結構正是從帆船繩結與雙扭線「∞」獲得啟靈感，除了有「無限」的意思，亦呼應了Fred Samuel的幸運數字「8」，系列自2016年面世以來，已經推出了多個版本，今回品牌找來年輕設計師Annelise Michelson合作，創作出全新面貌的Chance Infinie。

黃金戒指（$56,600）（品牌提供）

Annelise Michelson出生於南非，現居於巴黎，她以大膽的比例及充滿女性知性氣質的超現代珠寶設計而聞名。Annelise Michelson重新演繹了系列經典的雙扭線設計，她以大膽的雕塑線條與的原來設計的美感相結合，特意將圖案放大，並將小環與大環交織在一起，形成效果特別的不對稱形狀，並衍生出4款黃金作品。
  
聯乘以外

除了出自Annelise Michelson的作品，Fred亦為Chance Infinie新增了綠松石漆面版本，首飾採用玫瑰金製造，鏈上會綴以一顆或幾顆明亮式切割鑽石，而搶眼的綠松石色為首飾添上幾分活力。

綠松石漆面玫瑰金耳環飾以鑽石（每隻$8,600）（品牌提供）

綠松石漆面玫瑰金手鏈飾以鑽石（$10,700）（品牌提供）

產品查詢︰2915 6618

記者︰梁靜詩

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