【蝸牛】AK+Ian首度合唱新版本　MV分手故事變二子失戀心情　

▲ AK Ian首度合唱《蝸牛》。

MIRROR成員江𤒹生（AK）第二首單曲《蝸牛》自推出以來反應熱烈，全城熱播。為了為樂迷帶來驚喜，AK特別與《蝸牛》的作曲人，同時是MIRRO成員的陳卓賢（Ian）於今日推出《蝸牛》合唱版。

【鯨落】陳卓賢善用拍劇時間創作歌詞 Ian落場比賽靠張國榮名曲激勵【有片】

其實早在《蝸牛》推出之時，就已有製作合唱版的想法，AK表示：「Ian當日交來出來的demo就有answer back概念，而這個answer back方式好適合做合唱版，所以就延伸了這個版本。」

▲ AK和Ian在中上環一帶拍攝各自傷心地遊走街頭的畫面。

二人早前在Instagram開live合唱已引來極大迴響，更促成落實合唱版的決定，將由原本一個人的經歷，變成兩個男生的故事，歌曲尾段更以對唱形式呈現，訴說二人的失戀故事。

歌曲灌錄完成後，AK和Ian都覺得可以將歌曲影像化，交代兩個男生的分手故事。

Ian說：「其實《蝸牛》裡面兩個男仔在愛情路上遇到的經歷都差不多，大家都對自己的後知後覺好後悔，所以MV就在兩個互不相識的男仔在同一時空的失戀心情，以一個畫面呈現兩個故事。」

早前導演特別安排AK和Ian在中上環一帶拍攝各自傷心地遊走街頭的畫面，雖說是分頭「行事」，但偏偏都做著差不多的事情，藉以比喻二人在愛情中的異同，不過MV當中也有一些相遇的鏡頭，但卻像陌生人般未有任何交流。

▲ 二人早前在Instagram開live合唱已引來極大迴響。

Ian很喜歡這個拍攝概念，他說：「都同人生幾似，有好多人同我哋擦肩而過，但其實好有緣份，只係爭那一步，所以先不識對方。」

AK也十分認同：「這個構思幾好，好襯《蝸牛》的主題：兩個男仔都在此敘述分手故事，但各自的情緒在各自的世界做各自會做的事情，只是剛巧在某些情景會相遇，又或者做的事情部份會有關連。」

【蝸牛】Anson Kong憑歌提醒自己已成長 Anson Kong自問非滿分男友：以前拍拖較自我

在今次《蝸牛》合唱版合作後，AK和Ian可有想過未來再度合作？

▲ AK第二首單曲〈蝸牛〉自推出以來反應熱烈。

AK笑言：「大家都係MIRROR成員，合作機會都好多，但如果可以，未來最想以唱作形式合力炮製一首全新作品，因為我哋由《全民造星》時認識，當時傾偈都發現大家在音樂上想法，或者鍾意的音樂類形好相似，所以希望可以看看有否機會一齊做一首歌，看撞出甚麼火花。」

至於Ian就想和AK一齊過戲癮，他說：「希望可以一齊拍劇或者電影，特別我們都好想拍電影。之前有跟其他MIRROR成員拍電視劇《男排女將》，但未試過同AK合作，所以都想試下。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2