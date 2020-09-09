【夫妻同心】丈夫輸光股票公司執笠患上抑鬱　太太扶持走出逆境再創業

▲ 夫妻檔拍住上重新再創業。

「Joe椰」是一間位於大埔安富道邊的果汁雜貨店，間隔三尖八角，空間僅60呎，只見老闆林容光（Joe）和太太區慧芬（Joe太）熟練地左穿右插補位。前者忙着把斑蘭卷包裝入袋，後者接到柯打正在榨果汁。然而這種默契得來不易，是夫婦二人經過多年來的努力溝通、互相體諒的成果。

尤其是5年前Joe患上情緒病，Joe太對丈夫不離不棄，支持他小店創業至現在大家恩愛更勝從前，因她相信只要夫妻同心，其利斷金嘛！

▲ 每天返舖，Joe就打點一切，把自製好的小食包裝好。(湯炳強攝)

情緒病往往不形於色，初期病徵可能只會出現頭痛、失眠、疲倦或其他原因不明的疼痛。Joe則是某天突覺心跳不尋常地加速，心感不妙便立即往醫院求診。「一如所料，普通門診都是找不到原因，跟着整年都是不斷轉介到不同的專科作檢查。」Joe太無奈地說。

她續道︰「直至有次覆診，那位醫生問我們會否願意去精神科檢查一下，我們當下有點錯愕，但很快便定過神來，和Joe相視一下說可以一試。」

丈夫患上抑鬱症

結果測出Joe患上抑鬱症。「那刻都沒有太大感覺，只是覺得既然發生了，就要好好面對。」她說都不難理解Joe當年為何會得着此病，話說兩口子像大部分香港人一樣，年輕時為工作打拼，那時Joe從事貿易生意，Joe太則從事製衣業，都是由打工仔開始。當儲下積蓄和工作經驗後，Joe覺得可以自立門戶，便開設一間小公司，順理成章Joe太幫丈夫手。

▲ Joe太接到柯打，即叫即榨果汁。(湯炳強攝)

「當初都幾好的，只是聚少離多。因他要多上內地工作，而我那時母親身體不佳要留港照顧。兩人少了溝通，關係的確有影響。」Joe太回憶道。

幸好那幾年生意都算順利，跟着下一句就是好景不常。果然因着當時經濟轉型，有不少香港的小型貿易公司不及內地同行競爭力給淘汰出來。再加上Joe在一次投資股票中蝕到血本無歸，令他只好把公司結束。

想開食店創業

回想當初，大家都沒有正面地去處理這個挫折，慢慢地在心變成一種鬱結。猶幸透過身體反映出來，能讓我們及時發現。

Joe太坦言丈夫發病初期，脾氣很差，她惟有先忍着。「但我是一個甚麼都要攤出來講清楚的人，當他平和下來時，我會向他表達自己難受的感覺，他亦會跟我道歉，這是我一直堅持的溝通方式。因為死忍不出聲，連我都會屈到病。」

Joe內心對太太滿有感激，積極地面對自己的病，不想單靠藥物，反用勤做運動、思想正面來令自己重新振作。正因他們肯溝通，所以Joe太很明白丈夫一直想開食店的心願。「他是為食之人，喜歡周圍食。那時沒有了自己公司，便去學過烹飪，又做過茶餐廳、水吧，想開一間餐廳。可惜資金有限，只能把心願縮小，後來在大埔找到這舖位，便想到不如買健康果汁，再加些小食。」

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夫婦重新拍住上

店子由2018年4月開業至今，已成大埔友的心水果汁店。夫婦重新拍住上，每天到街市搜羅新鮮蔬果，用上慢磨機現點現打，絕不加糖加水，百分百原汁原味。尤其是招牌椰汁，用上新鮮馬來西亞或泰國椰子開，都是向老字號供應商甄想記取貨，而且全是Joe用一雙手和一個螺絲批開椰子，沒有機器輔助。椰汁即叫即鮮榨，可揀少糖少奶，入口新鮮，椰香味濃。

店內所有飲品、食物構思全都是由Joe話事，他亦很有飲食潮流觸覺，例如早前潮興韓式400次咖啡，他會改良為椰汁版。近來網上又大熱一種叫ABC汁，即是用蘋果、紅菜頭和甘筍榨汁，話有個韓國KOL飲了兩星期後，體重大減！

不得不提他們的自家製糕點，是兩夫婦每晚收舖後，回家自己煮斑蘭汁、炒芝麻，真的做到天天鮮製。熱賣如椰汁斑蘭糕和芝麻糕，前者清香不甜口，後者芝麻味濃郁，全用上本地老字號李祥和粘米粉加木薯粉製作，沒加半點糯米粉，吃來不會有飽滯感。

問Joe太一路走來，都是為丈夫實現夢想，那她自己的夢想呢？她頓了一頓說︰「我的夢想是開一間健康產品公司，因我對這方面很感興趣。但都無所謂啦，只要我們兩個都健健康康便成。」

問Joe現在覺得生活開心嗎？他即答開心：「我現在的目標很微小，只要達到收支平衡便可。」多年來無論順境抑或逆境，他都感激太太不離不棄的支持，才成就今天的他。

後記

知道Joe實很愛錫太太，他特意WhatsApp我以下一段說話，希望能藉此向她表達心意：

與太太過去相處中，走過高山低谷，大家都流過不少汗水與淚水，至今仍未能給她安穩快樂地生活，反而增添壓力給她。我知道任何時候，他都是以我為先，做甚麼也支持我。這份愛與共患難之心，我會一直記在心。希望可以傾盡餘下半生，令你快樂、健康、開心，多謝老婆。

記者：郭秀芳