人力機構調查：第四季淨就業展望指數錄負2%　10年來首次錄負數

▲ 報告在7月底訪問本港393名僱主，有15%則表示會縮減人手。（梁偉榮攝）

跨國人力資源公司萬寶盛華大中華（ManpowerGroup）今（9日）公布第四季就業展望調查報告，本港僱主預期來季招聘意慾保守增加員工人數意欲正面，淨就業展望指數錄得負2%，按季及按年比較分別下跌2及16個百分點，為10年來首次錄得負數。

報告在7月底訪問本港393名僱主，其中13%僱主表示來季有意增聘人手，有15%則表示會縮減人手，38%表示維持不變；另有34%表示不清楚，為10年來首次錄雙位數。

▲ 徐玉珊表示，旅遊業維持停頓，加上社交距離措施，打擊本地消費，令消費旅遊相關行業招聘審慎。（梁偉榮攝）

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，旅遊業維持停頓，加上社交距離措施，打擊本地消費，令消費旅遊相關行業招聘審慎。

調查包括6個行業：採礦及建築業、服務業、製造業、運輸及公共事務、批發及零售，以及金融、保險及房地產業。當中批發及零售業，以及金融、保險及房地產業的淨就業展望指數最低，錄得負3%。

徐玉珊指，零售業受疫情影響，如7月銷售額按年跌逾2成，僱主招聘信心較弱，多持觀望態度。不過她觀察到超市和日用品銷售仍有增長，相信疫情改善後相關職位會增加。

至於金融業等，她稱雖然因中美衝突及港人移民，合規和海外物業按揭職位增加，但保險和本地房地產業受內地來港人流減少影響，職位仍然較少。

政府將於下周四（17日）公布最新失業率，徐玉珊稱企業在此期間維持招聘短期合約工，IT、電子商貿、虛擬銀行等仍需人才，失業率將相若；而保就業計劃將於11月完結，她認為要視乎屆時疫情和社交限制情況，將如何影響招聘意慾，現時難以估計計劃完結後會否有裁員潮。

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記者：徐紹軒