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【廚具新登場】Rasonic全新層層疊腸粉電蒸鍋　2分鐘蒸好腸粉無油煙售$698

精明消費 13:49 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Rasonic層層疊腸粉電蒸鍋2分鐘就可蒸出嫩滑腸粉。（圖片由Rasonic提供）

Rasonic推出全新層層疊腸粉電蒸鍋（型號：RFS-BRM22），主打方便又無油煙，配備多功能蒸煮模式及不同組件，2分鐘就可蒸出嫩滑腸粉，亦可蒸出不同包點，適合愛健康的人士。

    點擊圖片放大
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方便蒸煮不同菜式

電蒸鍋集合自製腸粉及蒸煮功能，方形蒸架設計適用於大小蒸點，方碟及圓碟之擺放，方便製作早餐或蒸點。除了一般蒸煮外，電蒸鍋更特設腸粉專用製作組件，例如特寬膠刮，只需約2分鐘就可蒸出嫩滑腸粉，減少攝取油份。

易拆易裝

電蒸鍋採用食用級304不鏽鋼盤，隨機配件易拆易裝，輕鬆組裝單層或雙層使用。

此外，電蒸鍋特設倒汗水收集盤，防止倒汗水、食油及醬汁意外倒流入注水格，潔淨同時方便清洗。

自動關機功能

電蒸鍋設有過熱安全保護，當感測水量不足，電蒸鍋便會自動關機，既可保存食材，亦可確保煮食安全。

建議零售價：$698

銷售點：各大百貨公司

銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767

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責任編緝：王芷瑩

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