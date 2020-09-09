【親子共讀】不同年齡幼兒閱讀大不同 博士媽媽：勿把重點放於識字識句

▲ 親子共讀要掌握孩子的專注力時間。

3至6歲的幼兒，語言能力發展迅速，對外界事物吸收力強，此時期多閱讀，對幼兒而言可謂相當重要。可是，幼兒識字有限，而且專注力相對亦較弱，要求他們自行閱讀，確實困難。親子共讀自然變成父母必然的教育項目。既然如此，親子共讀有甚麼要點？

時間的掌握是首要關鍵。幼兒專注力短，成人講故事時就要注意時間不宜太長。幼兒的專注力一般為其歲數的3倍（以分鐘計），家長勉強為之，只會令幼兒更沒有興趣。其實一本圖書不一定一次看完，可以分多日或重複閱讀也可。

閱讀前父母可先展示圖書的封面，再讀書名，然後請幼兒從封面、封底這些資料先預測內容，或分享與此有關的自身經驗，以增加閱讀的趣味。

閱讀期間加入提問既能增加互動亦有助訓練幼兒的表達能力與思考能力，但就必須注意不同年紀的幼兒對回應提問的能力。

2至3歲的幼兒，仍需成人的引導才能明白故事的脈絡，提問宜傾向記憶性及一些與其經驗有關的事。

3至4歲的幼兒，已能掌握基本的敘事結構，可以與幼兒討論故事人物及簡單情節。

4至6歲的幼兒，已能掌握圖畫的意思。

6歲左右更能理解較抽象的內容，可以與幼兒談及故事內容的一些想法、價值觀等問題。提問切忌以考核的形式、心態處理，需知道親子共讀應該是愉快的共處時間。

此外，父母亦應該多與幼兒觀察插圖，欣賞圖畫傳達的信息，不必急於追趕情節內容，更不要把重點放於識字識句。親子共讀應多引導幼兒認識圖畫與文字的關係，讓幼兒透過圖片和文字了解文意。

因為此時期的閱讀，重要的是讓幼兒能結合一些經驗作生活化學習，例如，當幼兒接觸《神奇的小痂》時，通過圖畫較輕鬆的方式聯想自身受傷結痂的經驗，結合文本，就能進一步認識受傷結痂的身體反應、結痂對身體的重要，以至了解人體原來這樣奧妙，如此，幼兒就能學習欣賞自己、愛惜自己了。