【新冠肺炎】醫管局今起為所有入院者檢測　並擬引入新檢測儀提升一倍檢測量

▲ 醫管局分析截至9月6日數據揭至今30日住院死亡率達1.8%。

新冠肺炎疫情有緩和之勢，至今已有99人染疫後死亡。醫管局分析截至9月6日數據揭至今30日住院死亡率達1.8%，年屆60歲或以上死亡率更高，當中80歲患者死亡率更達26.8%至34.1%不等，初步有7人於院內感染。

醫管局今日起為所有入院病人作病毒篩查，避免隱形病人入院後引起傳播，並擬於各聯網引入全自動高通量檢測儀器，盼於冬季流感高峰前加大檢測量。

醫管局分析9月6日前的30日住院確診及死亡個案，即截至8月6日有3913宗確診個案中，至今有72人死亡，死亡率達1.8%；而病人愈年長，染疫後死亡風險愈高，60歲以上死亡率為0.7%，至80歲以上死亡率升至26.8%，年逾90歲者死亡率更高達34.1%。

分析亦顯示，罹患糖尿病、心肺血管等慢性病的病人染疫後死亡率亦較高，介乎8.1%至13.8%。72宗死亡個案中，有7人屬醫院內感染、12人為院舍感染，餘下48人為社區感染。

醫管局質素及安全總監鍾健禮表示為避免隱形患者入院後傳予住院長者，今日起將為所有入院病人進行病毒篩查；現時目前監察計劃下每日約為800至900名入院病人作病毒檢測，料擴展計劃下可為入院者的檢測量將升1倍至每日2000個，以找到更多隱形病人避免院內感染。

醫管局亦擬於冬季流感高峰期前，各聯網購入全自動高通量檢測儀，料每日可將檢測量倍升至8000至9000個，惟未有透露儀器成本。

鍾健禮續指，正與業界探討加強為出院的老人院舍院友作病毒檢測，惟運作上需取決院友住院時間、醫院有否感染個案等因素，減院舍內爆發風險，細節仍待討論。

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記者：陳正怡