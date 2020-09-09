【節目調動】陳展鵬姚子羚《唐人街》傳被抽起　改播《C9特工》連播4套高海寧主演劇

▲ 有指已開始宣傳的新劇《唐人街》突然被TVB抽起。（TVB截圖）

由陳展鵬、陳山聰、姚子羚、唐詩詠、伍允龍及王君馨主演的TVB新劇《唐人街》原定於9月21日晚上9時半播放，並已釋出宣傳片，不過有指TVB突然抽起《唐人街》，改播由高海寧和馬國明主演的《C9特工》。高海寧一連四套主演劇集都紛紛上架，可見她備受TVB力捧。

TVB已開始為新劇《唐人街》宣傳，但有指因節目調動關係，TVB決定抽起《唐人街》，並改播由高海寧、馬國明主演的《C9特工》。

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▲ 有指TVB改播高海寧、馬國明主演的《C9特工》。（東星圖片）

備受力捧的高海寧不斷有劇出街，繼早前播出的《殺手》、《迷網》和現正播放的《反黑路人甲》後，將再有主演劇集《C9特工》上架，可見她獲TVB重視，成為新一代花旦。

原定播放的《唐人街》講述四十年代泰國唐人街的故事，華人為了守護家園便團結起來。陳展鵬、陳山聰和伍允龍會於劇中一展身手，劇中的「打女」王君馨和姚子羚也功架十足，有不少動作戲。

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▲ 有指TVB決定抽起《唐人街》。（TVB截圖）

是非精劉穎鏇這次於劇中雖然沒有太多動作戲份，但一場床上施暴戲也叫人看得肉緊。