  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (週三) 15:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

自由黨：支持當局推行明日大嶼計劃

社會 14:05 2020/09/09

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

自由黨就新一份施政報告向特首林鄭月娥提交意見。（陳國峰攝）

自由黨今（9日）與行政長官林鄭月娥會面，就新一份施政報告提交意見。自由黨會後見記者，主席張宇人表示，房屋是香港核心問題，支持政府透過推行明日大嶼計劃，填海獲得更多土地，「不落實明日大嶼計劃，香港就得不到足夠土地」。

被問及是否擔心在未來一年議會重推明日大嶼計劃引起爭議，張宇人回應指，議會有爭議是必然，「議會同事不會百分百同意每個方案」。

另外，黨魁鍾國斌表示，美國早前對香港作出制裁，指香港出口美國產品不能使用「香港製造」標籤，他認為，港府面對美國制裁，應利用海外辦事處，或貿發局辦事處，加強向世界宣傳香港「一國兩制」制度並沒改變，以及香港商品仍會使用「香港製造」標籤的情況，挽回各國對香港金融中心地位的信心。

副主席邵家輝表示，自由黨同意落實禁止電子煙，但反對「一刀切」全禁加熱煙，指出加熱煙現時佔吸煙市場百分之二十五，「禁加熱煙等如全民禁煙」，建議政府未來盡快落實規管加熱煙。

在教育政策方面，自由黨建議當局將現時必修的通識教育科改為選修科目，讓高中生按興趣自由修讀。

在環保及可持續發展措施方面，自由黨指，市民現時每天配戴口罩，未來口罩棄置量會繼續數以十億計遞增，建議政府未來在每個棄置垃圾桶旁，加設一個回收口罩箱，集中處理棄置口罩。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：尹櫻霖

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約6宗確診個案
今日 11:11
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約6宗確診個案
【基層悲歌】疫情下拾荒伯伯垃圾桶找食物　義工不放棄尋獲伯伯贈餐劵送暖
今日 10:35
【基層悲歌】疫情下拾荒伯伯垃圾桶找食物　義工不放棄尋獲伯伯贈餐劵送暖
【基層悲歌】繁榮大都市背後掙扎求存的一群　木蝨穿梭板間房在伯伯身上爬動
17:49 2020/09/08
【基層悲歌】繁榮大都市背後掙扎求存的一群　木蝨穿梭板間房在伯伯身上爬動
自由黨 施政報告 明日大嶼

最高瀏覽

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
19:52 2020/09/08
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶