自由黨：支持當局推行明日大嶼計劃

▲ 自由黨就新一份施政報告向特首林鄭月娥提交意見。（陳國峰攝）

自由黨今（9日）與行政長官林鄭月娥會面，就新一份施政報告提交意見。自由黨會後見記者，主席張宇人表示，房屋是香港核心問題，支持政府透過推行明日大嶼計劃，填海獲得更多土地，「不落實明日大嶼計劃，香港就得不到足夠土地」。

被問及是否擔心在未來一年議會重推明日大嶼計劃引起爭議，張宇人回應指，議會有爭議是必然，「議會同事不會百分百同意每個方案」。

另外，黨魁鍾國斌表示，美國早前對香港作出制裁，指香港出口美國產品不能使用「香港製造」標籤，他認為，港府面對美國制裁，應利用海外辦事處，或貿發局辦事處，加強向世界宣傳香港「一國兩制」制度並沒改變，以及香港商品仍會使用「香港製造」標籤的情況，挽回各國對香港金融中心地位的信心。

副主席邵家輝表示，自由黨同意落實禁止電子煙，但反對「一刀切」全禁加熱煙，指出加熱煙現時佔吸煙市場百分之二十五，「禁加熱煙等如全民禁煙」，建議政府未來盡快落實規管加熱煙。

在教育政策方面，自由黨建議當局將現時必修的通識教育科改為選修科目，讓高中生按興趣自由修讀。

在環保及可持續發展措施方面，自由黨指，市民現時每天配戴口罩，未來口罩棄置量會繼續數以十億計遞增，建議政府未來在每個棄置垃圾桶旁，加設一個回收口罩箱，集中處理棄置口罩。

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記者：尹櫻霖