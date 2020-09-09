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【反黑路人甲】張振朗深情凝望賴慰玲　馮盈盈Cosplay扮馬小玲

娛樂 14:17 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《反黑路人甲》（取自張振朗facebook）

《反黑路人甲》下周大結局，情節亦愈來愈緊張。最近《反黑路人甲》劇情講到大小姐蔣千霞（賴慰玲飾）被司徒Sir（許家傑飾）安排的劫匪搶時，因意外導致昏迷。

晨爺（姜大偉飾）派鐵頭（陳志健飾）往醫院暗殺蔣千霞，幸水姐（蔣家旻飾）及高彬（張振朗飾）趕至相救。此外，高彬與司徒Sir決裂。

早前張振朗在個人社交平台上載高彬在醫院深情凝望昏迷的蔣千霞劇照，寫道：「唔好訓（瞓）咁耐......」

【反黑路人甲】「絕世好女友」湯怡單身兩年被催婚　喜歡小朋友坦言渴望做媽媽

（取自為盈盈facebook）

（取自為盈盈facebook）

至於《反黑路人甲》另一主角馮盈盈在個人社交平台上載為《#後生仔傾吓偈》玩Cosplay的照片。

馮盈盈沒有說明在扮演甚麼角色，不過從她所穿的白色短裙打扮，猜想她在扮《我和殭屍有個約會》馬小玲。她寫道：

向經典角色致敬！
只可惜差了伏魔棒
讓我可以驅除一切邪魔妖道
妖精鬼怪不得靠近
🤪
#大家猜猜我在cosplay誰
#其實道具還book漏了42吋長腿 😂
#好久不見 #長髮FYY
#完全自我陶醉 #中二病 😂
#因為本尊實在是太美太chok太經典😍
#後生仔傾吓偈
#Cosplay星期五

撰文 : TOPick柴犬出動

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