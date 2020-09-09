社工陳虹秀等8人涉暴動　高級督察指當時500名示威者與警對峙

▲ 案件於灣仔區域法院續審。（資料圖片）

去年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女於灣仔一帶被捕，各人否認暴動罪，案件今（9日）於灣仔區域法院續審。高級督察翁淦崙供稱，他當晚帶領防暴警由金鐘道向軒尼詩道推進，並於軍器廠街外向示威者發出警告，他的隊員其後在軒尼詩道清拆路障以供水炮車行駛，當時有約500名示威者與警對峙，隊員其後於修頓球場對開拘捕2女3男；聆訊今午續。

8名被告依次為余德穎（23歲；經營時裝生意）、賴姵岐（22歲；小學教學助理）、鍾嘉能（26歲；電腦程式員）、龔梓舜（22歲；廚師）、陳虹秀（42歲；社工）、簡家康（18歲；無業）、莫嘉睛（23歲；社工）及梁雁彬（24歲，無報稱職業），均否認1項暴動罪，控罪指，各被告於2019年8月31日在灣仔軒尼詩道至盧押道一帶，連其他不知人士參與暴動；龔另否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

高級督察翁淦崙供稱，去年8月31日駐守水警第2梯隊第4小隊，案發時為小隊指揮官。翁指於當晚約7時半，在金鐘道近力寶中心簡短訓示穿防暴裝備隊員，其後他帶領隊員到力寶中心外設防線，沿金鐘道向軒尼詩道推進，當時軒尼詩道有逾500名示威者身處1個巨型路障後。

翁續供稱，他於軍器廠街向示威者發出警告，以及呼籲示威者離開，而較早前路障曾被點燃，當火勢被撲熄後，他帶領警員清理路障，讓俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車通過。

翁指，當時仍有逾500名示威者與警方對峙，有人用鐳射筆照射防線及叫囂，該些示威者當時載有頭盔、防毒面罩和一些保護裝備，他其後接到機動部隊上級下令作出拘捕行動，他的隊員其後於修頓球場對開位置拘捕2女3男。

控方於庭上播放媒體公開片段，片段顯示案發當晚在軒尼詩道1號附近的情況，並要求翁描述一些片中情況。潘指，看見片中軒尼詩道上有膠圍欄、水馬等雜物，及有路障被點燃，亦看見人群中有鐳射筆照射出的光線，以及聽到路障燃燒時發出爆炸聲。

辯方盤問時，播放案發時軒尼詩道的媒體片段，指當時有示威者嘗試用水撲熄火種。翁回應指，看見片中有人作嘗試，但不肯定片中人手持的液體。辯方續問翁，當他到場時，有否看見市民在兩邊行人路上旁觀。翁指他不清楚那些是否市民，但看見有人圍觀。

辯方又問及翁，當他的隊員在修頓球場附近拘捕作出拘捕後，他有否上前了解。翁表示沒有，他亦沒有作出進一步跟進，因為他須到其他地點處理職務。聆訊今午續。

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記者：王仁昌