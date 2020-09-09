【全民檢測】累計115萬個樣本已完成核酸檢測　陳肇始：截至昨日共有18個樣本已確認為陽性

▲ 陳肇始（右）指截至昨日，共有18個樣本以經檢測確認為陽性。（陳國峰攝）

全民檢測踏入第9日，食物及衞生局局長陳肇始及公務員事務局局長聶德權，今（9日）在政府總部，就社區檢測計劃見記者。陳肇始指累計截至今早９時，已有115萬個樣本完成核酸檢測，而截至昨日（8日）本港共有18個樣本經衞生署複檢後，正式確認為陽性。

【全民檢測】全民檢測計劃57間檢測中心再延長3日至9月14日 其餘關閉

而隨著57間檢測中心服務延長3天至下周一（14日），陳肇始籲市民繼續參與全民檢測計劃，以盡早找到隱性患者。她續提到開學在即，特別呼籲老師、學生及家長參與。

陳肇始指今次檢測是一個公共衞生上的的經驗，而在全民檢測過後，病學檢測亦將會繼續運作，醫管局轄下的22間普通科門診為高危人士及有病徵人士作檢測，未來亦會考慮將檢測服務投入更多普通科門診中。她續指完成社區檢測計劃後，到港支援的50多位檢測人員將返回內地。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看:【下一頁】

消息指本港今日新增約6宗確診個案，即看：【下一頁】

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記者：郭家穎