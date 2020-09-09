調查指41%視障人士年花4000元醫療費　團體倡設殘疾人士醫療券

▲ 香港失明人協進會調查指，41%視障人士平均每年花4000元醫療開支，倡設殘疾人士醫療券。（香港失明人協進會提供圖片）

香港失明人協進會一項調查發現，有41%視障人士過去3年平均每年醫療開支達4000元或以上，72.5%表示即使不適亦未必即時求醫。團體稱視障人士月入較低，倡政府於施政報告提出增設殘疾人士醫療券，讓他們可就近求醫，並減少醫療支出。

團體在6月以網上問卷形式訪問312名視障人士，發現43.6%視障人士主要選擇公營醫療服務，主要使用私營服務的僅18.9%；而41%視障人士表示過去3年平均每年醫療開支達4000元或以上。

【新冠肺炎】醫管局今起為所有入院者檢測 並擬引入新檢測儀提升一倍檢測量

此外，有72.5%表示即使不適亦未必即時求醫，原因包括私營診所費用昂貴、公營診所輪候時間長及難以預約 、不近居所等。調查結果反映有9成人認同醫療券可增加求診地點選擇及可增加使用私營醫療服務的次數。

50多歲的視聽障人士馬女士因糖尿上眼視力僅餘兩成。她正領取綜援，現多依賴公營醫療服務。她指現時有嚴重流眼水情況，醫生建議有需要就到急症室再轉介，但有醫療券的話，可選擇直接先到眼科專科求診。另外，她平時有身體不適就會打電話預約門診，試過打兩、三日都未能預約，或者派去較遠的診所，「我是新失明，唔熟路好難獨自去，平時陪診服務係要提早預約。」

香港失明人協進會平等參與社會委員會執行委員何睿知指，翻查政府資料，約一半視障人士月入低於1萬元，醫療費支出對低收入視障人士造成一定經濟壓力，尤其視障人士面對著就業不足的情況，疫情下失業問題更為嚴重，亦令部分人只能選擇公營醫療服務。

【限聚令】陳肇始指初步擬下階段重開派對房間卡拉OK等 仍需視乎疫情發展

香港失明人協進會平等參與社會委員會副主席陳志剛表示，過去多個殘疾團體要求推行殘疾人士醫療劵，但政府一直未作出回應，期望政府於今次施政報告回應訴求。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒