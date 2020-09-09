【開心速遞】豹嫂為豹哥直送住家飯入《愛回家》錄影廠　胡蓓蔚細心替單立文剝蝦殼羨煞旁人

▲ 豹嫂為豹哥剝蝦羨煞旁人。

豹哥單立文與豹嫂胡蓓蔚由拍拖到結婚，相愛22年依舊恩愛，是娛樂圈中的模範夫妻。昨晚（9月8日）豹嫂在個人社交媒體分享自己到電視城，為趕拍《愛‧回家之開心速遞》的豹哥單立文送飯的影片，並配文：「我要加”家用”@palsinn 」，並標籤「老婆唔易做」、「女人真偉大」和「開心熊家人」。

事因豹哥看錯了《愛‧回家之開心速遞》的入廠時間而不能回家吃飯，於是豹嫂胡蓓蔚化身「外賣員」，直送「愛心飯盒」到《開心速遞》錄影廠，令豹哥在放飯時也能享用住家飯，非常貼心。

影片中，豹嫂表示：「今日有人『大頭蝦』，睇錯通告收11點，不能回家吃飯，沒辦法了，除了廚師，我今日還兼職外賣員！」

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▲ 豹哥吃得津津有味。（取自呂慧儀IG）

貼心為豹哥剝蝦

到達愛回家劇組後，豹嫂質問豹哥：「為什麼你看不清楚通告呢？」，豹哥可憐的回應自己其實被騙了。

看到豹嫂速遞的「愛心飯盒」，疲倦的豹哥立即展露笑顏，向《開心速遞》劇組炫耀自己有「住家飯」吃。

同場的呂慧儀亦在IG限時動態上載影片，片中所見劇中眾演員都是吃面包、杯麵，豹哥的晚餐卻佔據半張熊家桌子，豹嫂更為豹哥剝蝦，羨煞旁人。看到豹哥豹嫂的互動，有網民留言表示：「睇到豹哥見到你果下愕然又開心，好sweet呀！」。

▲ 豹嫂是二十四孝太太。（取自呂慧儀IG）

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感激豹哥陪走過低潮

從小在上海學習歌劇的豹嫂，1994年獨自來港發展。可惜初出道有「翻版王菲」之稱的豹嫂唱片銷量不似預期，被唱片公司解約，事業陷入低谷，戶口甚至只剩下萬二元。

幸好當時仍是男友的豹哥無條件接濟女友，著豹嫂與自己同居，省下不少生活開支，豹哥在豹嫂最失意時扶她一把。

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2008年，豹哥正式娶胡蓓蔚為妻，二人結婚後恩愛更勝從前，豹哥更是圈中出了名的「愛妻號」，對豹嫂百般遷就，這麼多年來的不多於10次吵架，無論是假日的旅遊地點、選餐廳或看電影都由老婆話事。

豹嫂是家中大廚，豹哥便負責在老婆煮飯後洗碗，傾聽豹嫂的抱怨，把她寵成最幸福的女王。

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