【BB來了】宋熙年再當媽媽誕3kg男嬰　陳智燊親自為幼子剪臍帶

▲ 宋熙年再當媽媽誕第二胎,陳智燊喜迎兒子Jamie。

宋熙年(Sarah)與陳智燊(Jason)於3月宣布家中將添一新成員,由一家三口準備成為一家四口。今日陳智燊跟宋熙年夫婦同在IG報喜,宣布誕下幼子,並取名Jamie。

▲ 長子Damon見到弟弟非常興奮。(instagram圖片)

Jason再為人父

陳智燊今日下午在IG公布喜訊,以英文留言宣布再為人父。他寫道:「our hearts are full 💙Welcome home Baby Jamie!!! So blessed and excited to have you in our family. Right now you have a passion for food and you yell at the top of your lungs when you’re hungry...#thechans are going to have sooo much fun and make many wonderful memories together...」

大意是他們心中充滿愛,來迎接家中嬰兒Jamie的到來,十分感恩有新的家庭成員,現在孩子很肚餓,正努力發出大叫聲。

▲ 陳智燊抱著幼子Jamie,宣佈母子平安。(instagram圖片)

同時,宋熙年亦在IG發布同一段文字,並感謝生育過程中協助他們的醫生。

Jason向傳媒分享生B趣事,笑言因姑娘知他有剪臍帶經驗,故今次放心交給他去做,不過Jason坦言依然有點狼狽,但也完成剪臍帶儀式。現時幼子重3.02kg,比哥哥Damon出世時的2.9kg為重。

▲ 二人相戀多年一直甜蜜。(instagram圖片)

宋熙年陳智燊今年3月宣布再為父母,但因新冠肺炎關係,Sarah小心為上,取消大肚寫真的拍攝以及產前派對,同時呼籲大家要「StayHome」避疫。宋熙年表示今年生日也只在家人吃飯,跟囝囝切蛋糕慶祝,也因為減少出街,決定自己整蛋糕,簡單而開心。

現在幼子Jamie出世,相信一家四口可以有機會再度慶祝。

