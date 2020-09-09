  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (週三) 15:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BB來了】宋熙年再當媽媽誕3kg男嬰　陳智燊親自為幼子剪臍帶

娛樂 15:27 2020/09/09

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

宋熙年再當媽媽誕第二胎，陳智燊喜迎兒子Jamie。

宋熙年（Sarah）與陳智燊（Jason）於3月宣布家中將添一新成員，由一家三口準備成為一家四口。今日陳智燊跟宋熙年夫婦同在IG報喜，宣布誕下幼子，並取名Jamie。

長子Damon見到弟弟非常興奮。（instagram圖片）

Jason再為人父

陳智燊今日下午在IG公布喜訊，以英文留言宣布再為人父。他寫道：「our hearts are full 💙Welcome home Baby Jamie!!! So blessed and excited to have you in our family. Right now you have a passion for food and you yell at the top of your lungs when you’re hungry...#thechans are going to have sooo much fun and make many wonderful memories together...」

大意是他們心中充滿愛，來迎接家中嬰兒Jamie的到來，十分感恩有新的家庭成員，現在孩子很肚餓，正努力發出大叫聲。

陳智燊抱著幼子Jamie，宣佈母子平安。（instagram圖片）

【明星理財】宋熙年轉當YouTuber體會「後台」的重要　陀第二胎買醫保未雨綢繆

同時，宋熙年亦在IG發布同一段文字，並感謝生育過程中協助他們的醫生。

Jason向傳媒分享生B趣事，笑言因姑娘知他有剪臍帶經驗，故今次放心交給他去做，不過Jason坦言依然有點狼狽，但也完成剪臍帶儀式。現時幼子重3.02kg，比哥哥Damon出世時的2.9kg為重。

二人相戀多年一直甜蜜。（instagram圖片）

【愛妻號】宋熙年家中CHANEL手袋全由老公送　寵妻狂陳智燊：掛念她就送【有片】

宋熙年陳智燊今年3月宣布再為父母，但因新冠肺炎關係，Sarah小心為上，取消大肚寫真的拍攝以及產前派對，同時呼籲大家要「StayHome」避疫。宋熙年表示今年生日也只在家人吃飯，跟囝囝切蛋糕慶祝，也因為減少出街，決定自己整蛋糕，簡單而開心。

現在幼子Jamie出世，相信一家四口可以有機會再度慶祝。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BB來了】去年榮升人妻終造人成功 　42歲原子鏸IG貼孕照公布懷孕14周
14:36 2020/09/04
【BB來了】去年榮升人妻終造人成功 　42歲原子鏸IG貼孕照公布懷孕14周
【BB來了】李亞男IG騷6個月孕肚　網民送祝福意外爆出胎兒性別
17:57 2020/08/20
【BB來了】李亞男IG騷6個月孕肚　網民送祝福意外爆出胎兒性別
【BB來了】向佐郭碧婷將榮升人父人母　向太陳嵐：「龍五」也是36歲有向佐
13:54 2020/07/20
【BB來了】向佐郭碧婷將榮升人父人母　向太陳嵐：「龍五」也是36歲有向佐
宋熙年 陳智燊 娛樂人物職業 演員 結婚 娛樂行業

最高瀏覽

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
19:52 2020/09/08
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶