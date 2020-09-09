  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Band3標籤】憑田徑佳績獲大學有條件取錄　Band 3生慨嘆被標籤：屋企人當我係垃圾

教育 15:54 2020/09/09

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Band3男生慨嘆無論多努力，都被人標籤「爛仔」、「垃圾」。

不少人以中學Banding界定學生的好壞，甚至把Band 3學生視為終日打架的「爛仔」。有Band 3男生就在社交平台抱怨，自己雖是田徑運動員，代表過香港出賽，但卻往往被人標籤為「讀唔成書」，即使以運動員身份，可獲大學有條件取錄，父母仍覺得他是「垃圾」，認為田徑只是興趣，沒有前途，令他非常失落。

有16歲男生在facebook專頁「名校Secrets」投稿，他是一名學生田徑運動員，代表過香港出過3次境外比賽，破過學界紀錄，贏過海外比賽，有接受過媒體人物專訪。雖然就讀Band 3中學，但他深信自己不比Band1及2的學生差。

讀Band 3被標籤壞學生

然而，有很多人會以Band 3學生身份標籤他，試過坐車時他在溫習，卻有一名媽媽指住他向兒子說︰

讀唔到書就係讀依啲爛仔學校㗎啦！

被家人當垃圾

他無奈表示，不少人誤解Band 3學生不用讀書，每天回校打架和睡覺。他坦言，其他人的目光他早已習慣，奈何連家人也不例外。姊姊考入公開大學的護理系，雖然他以運動員身份，在DSE考到3322就可以入大學，但家人仍覺得他是垃圾，

父母對於好多嘢都不了解，覺得田徑只係興趣，揾唔到食。

他表示，自己如此努力練田徑，都是為了將來可以憑運動成績考入大學，為未來鋪路。他盼望大家不要再用有色眼鏡看Band 3學生。

不少網民紛紛留言安慰他，「天生我材必有用，每個人都有佢自己嘅長處㗎，千祈唔好放棄！」、「除咗你自己認定係垃圾，無人可以幫你定位㗎！學術成績只係一小部分，一個值得人尊重嘅人，絕對唔係因為佢考第一，而係有更多層面嘅付出。」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

相關文章

【勢利親戚】Band3生DSE努力考獲17分被親戚揶揄　媽媽一句暖心鼓勵重燃鬥志
16:59 2020/09/02
【勢利親戚】Band3生DSE努力考獲17分被親戚揶揄　媽媽一句暖心鼓勵重燃鬥志
【美國交流】公屋Band3生打破讀不成書標籤　飯桌上通宵溫習獲獎學金赴美交流
17:42 2020/08/19
【美國交流】公屋Band3生打破讀不成書標籤　飯桌上通宵溫習獲獎學金赴美交流
【好學媽媽】陪太子讀書鼓勵兒子重考東京大學 　50歲媽媽竟獲取錄【附3招讀書心得】
16:38 2020/07/07
【好學媽媽】陪太子讀書鼓勵兒子重考東京大學 　50歲媽媽竟獲取錄【附3招讀書心得】
家庭教育 家庭關係 中小學考試 網絡熱話 中小學教育 大學教育 育兒心得

最高瀏覽

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
19:52 2020/09/08
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
今日 11:55
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單