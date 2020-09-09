【迪士尼】香港迪士尼踏入15周年　9月12日Facebook辦網上生日會

▲ 香港迪士尼將於本同六在Facebook舉行網上生日會。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

新冠肺炎疫情下，香港迪士尼樂園仍關閉中，樂園本周六（12日）踏入15歲，香港迪士尼將於當日在Facebook專頁舉行網上生日會，慶祝周年生日，屆時米奇、米妮以及一眾迪士尼人物會參與活動，市民留意生日影片，並留言答對相關問題，便有機會獲得精美禮品一份。

▲ 香港迪士尼將於本同六在Facebook舉行網上生日會。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼指，市民於本周六入住酒店，將獲贈「15周年特別版襟章」，客房內會送上別緻的15周年房間毛巾小擺設、精美的「生日歡迎曲奇」以及「生日歡迎卡」；參加酒店指定康樂活動，亦有機會獲得「15周年特別版鎖匙扣」；當日於晶荷軒或翠樂庭餐廳用餐的客人，每一枱亦會收到餐廳免費贈送的「15周年杯裝蛋糕」一個。

此外，樂園亦於官網發售15周年特別版Tote Bag與珍藏徽章套裝，售價189元，網上訂購者可於香港迪士尼樂園酒店「皇庭禮品店」領取。

▲ 香港迪士尼樂園15周年特別版Tote Bag與珍藏徽章套裝同步於網上以生日優惠價發售。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

政府昨日（8日）表明，若疫情持續放緩，海洋公園、香港迪士尼樂園及展覽場所有望最快下周五（18日）重開。香港迪士尼表示，歡迎政府逐步放寬措施，會嚴格遵循衞生當局的指引，同時繼續留意新冠肺炎發展，適時公布樂園重開日期。海洋公園透露，正積極為重開做準備，並研究公園的重開時間表。

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記者：陳曉瑩