  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【迪士尼】香港迪士尼踏入15周年　9月12日Facebook辦網上生日會

社會 15:49 2020/09/09

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港迪士尼將於本同六在Facebook舉行網上生日會。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

新冠肺炎疫情下，香港迪士尼樂園仍關閉中，樂園本周六（12日）踏入15歲，香港迪士尼將於當日在Facebook專頁舉行網上生日會，慶祝周年生日，屆時米奇、米妮以及一眾迪士尼人物會參與活動，市民留意生日影片，並留言答對相關問題，便有機會獲得精美禮品一份。

香港迪士尼將於本同六在Facebook舉行網上生日會。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

香港迪士尼指，市民於本周六入住酒店，將獲贈「15周年特別版襟章」，客房內會送上別緻的15周年房間毛巾小擺設、精美的「生日歡迎曲奇」以及「生日歡迎卡」；參加酒店指定康樂活動，亦有機會獲得「15周年特別版鎖匙扣」；當日於晶荷軒或翠樂庭餐廳用餐的客人，每一枱亦會收到餐廳免費贈送的「15周年杯裝蛋糕」一個。

此外，樂園亦於官網發售15周年特別版Tote Bag與珍藏徽章套裝，售價189元，網上訂購者可於香港迪士尼樂園酒店「皇庭禮品店」領取。

香港迪士尼樂園15周年特別版Tote Bag與珍藏徽章套裝同步於網上以生日優惠價發售。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

政府昨日（8日）表明，若疫情持續放緩，海洋公園、香港迪士尼樂園及展覽場所有望最快下周五（18日）重開。香港迪士尼表示，歡迎政府逐步放寬措施，會嚴格遵循衞生當局的指引，同時繼續留意新冠肺炎發展，適時公布樂園重開日期。海洋公園透露，正積極為重開做準備，並研究公園的重開時間表。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【重開主題樂園】邱騰華期望9月18日起　取消主題樂園及展覽活動社交距離限制
13:16 2020/09/08
【重開主題樂園】邱騰華期望9月18日起　取消主題樂園及展覽活動社交距離限制
【海洋公園】休園幕後直擊　纜車過山車日日做「身體檢查」【多圖】
20:23 2020/08/06
【海洋公園】休園幕後直擊　纜車過山車日日做「身體檢查」【多圖】
【新冠肺炎】迪士尼樂園7月15日起暫時關閉　一文睇清門票及酒店安排
22:54 2020/07/13
【新冠肺炎】迪士尼樂園7月15日起暫時關閉　一文睇清門票及酒店安排
酒店 疫情 香港 迪士尼樂園 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
19:52 2020/09/08
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
今日 11:55
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單