【愛恨交纏】霸氣女騎坐男友請食「兜錘窩面」　連出四拳最後使出秘密絕技

▲ 霸氣女騎坐男友請食「兜錘窩面」，連出四拳最後使出秘密絕技。

情侶街頭吵架耍花槍是常見的事，不過最後網上瘋傳一條影片，片中女主角媲美當年的「14把港女」！女生騎坐在對方身上，每拳都出力瞄準男事主的下顎，男方痛到想要爬起身反抗之制，女生突然來個180度大反轉，送上溫柔香吻，令人看得嘖嘖稱奇。

2013年香港發生一宗「14把港女」的案件受到全城關注，當年網上瘋傳一段港女連續掌摑跪地男友14把的影片，本來只為網民「食花生」之用，後來事件鬧上警署，女方最後需要簽守行為。

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日前網上又再瘋傳另一影片，上載的網民以「仲狠過14巴港女！」為題，短短12秒的影片討論度十足，極速吸引過千網民留言討論。

影片的質素相當濛糊，相信拍攝者距離兩位事主一段距離兼且未被發現，女主角才能「施暴」得如此自然。片段開初男主角平躺在地上，身穿短褲的女事主騎坐在對方的腰間。

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女主以單膝跪地的姿態騎在男方身上，估計膝頭著地有助「發力」，片段錄影前相信女生已經開始向男生揮拳，單計影片當中，女生已經向男方狠狠地打落了四拳，每拳都準確地瞄著男方下巴的位置作出重擊。

平躺在地上的男子由起初毫無反應，到後來身體開始捲曲，感覺想要逃離酷刑現場。見到對方開始承受不住，頓時停止攻擊的女生突然雙手扶著男方的頸部，雙目注視到男方的臉上，然後突然慢慢地、溫柔地靠近對方，送上蜻蜓點水式的輕吻。

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然而本身霸氣的女主角，送上輕吻後「回復原狀」，抬頭後非常瀟灑地撥弄頭髮。影片中網民熱烈討論女方的拳術，還有人留意到男方左手一直拿著亮起屏幕的手機，未知用意如何。

影片吸引過大批網民留言討論，除了「打者愛也」、「愛恨交纏」這種典型的說法，亦有網民提到近日處於農曆七月：「七月節 ... 驅魔人？」又有人笑謂：「肯定係殭屍嚟！打到佢出血之後吸！」亦有網民借電影經典橋段笑謂：「失傳嘅絕學『還原靚靚拳』，靚咗又錫多啖！」

該段影片上周六上載至今，在群組內已被定義為暴力影片，Facebook已在影片中設定了過濾及提醒。

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責任編輯：羅嘉欣