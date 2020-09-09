  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　1宗經全民檢測發現

社會 16:31 2020/09/09

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

本港今日新增6宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（9日）新增6宗確診個案，1宗屬輸入個案，患者由印度返港；其餘5宗是本地個案，其中4宗與早前個案相關，當中有一宗是經全民檢測發現；另外今日有10多宗初步確診個案。

今日確診的個案中有一名患者是由全民檢測發現，詳情即看：【下一頁】

醫管局公布今日再多14名確診病人康復出院，詳情即看：【下一頁】

當局指大圍交通城群組今日再多2名員工家屬染疫，詳情即看：【下一頁】

全民檢測計劃延長3日，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看：【下一頁】

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【新冠肺炎】公共圖書館9月17日起重開　一文看清康文署設施最新安排
21:26 2020/09/08
【新冠肺炎】公共圖書館9月17日起重開　一文看清康文署設施最新安排
【限聚令】陳肇始指初步擬下階段重開派對房間卡拉OK等　仍需視乎疫情發展
今日 10:31
【限聚令】陳肇始指初步擬下階段重開派對房間卡拉OK等　仍需視乎疫情發展
【旅遊氣泡】港府已向11個國家提出恢復互相出行　邱騰華：日本和泰國方面已到衞生部門接觸階段
今日 10:54
【旅遊氣泡】港府已向11個國家提出恢復互相出行　邱騰華：日本和泰國方面已到衞生部門接觸階段
【全民檢測】全民檢測計劃延長3日　57間檢測中心開放至9月14日其餘關閉
今日 14:34
【全民檢測】全民檢測計劃延長3日　57間檢測中心開放至9月14日其餘關閉
【全民檢測】累計115萬個樣本已完成核酸檢測　陳肇始：截至昨日共有18個樣本已確認為陽性
今日 14:38
【全民檢測】累計115萬個樣本已完成核酸檢測　陳肇始：截至昨日共有18個樣本已確認為陽性

最高瀏覽

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
19:52 2020/09/08
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
今日 11:55
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單