【新冠肺炎】本港今日新增6宗確診個案　1宗經全民檢測發現

▲ 本港今日新增6宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（9日）新增6宗確診個案，1宗屬輸入個案，患者由印度返港；其餘5宗是本地個案，其中4宗與早前個案相關，當中有一宗是經全民檢測發現；另外今日有10多宗初步確診個案。

今日確診的個案中有一名患者是由全民檢測發現，詳情即看：【下一頁】

醫管局公布今日再多14名確診病人康復出院，詳情即看：【下一頁】

當局指大圍交通城群組今日再多2名員工家屬染疫，詳情即看：【下一頁】

全民檢測計劃延長3日，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。一文看清全民檢測的預約及檢測中心地址，即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩