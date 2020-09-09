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有巴士團體擬發起工業行動稱港鐵巴士亦參與　港鐵工會：未有討論和參與工業行動

社會 15:58 2020/09/09

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有巴士團體擬發起工業行動。（資料圖片）

過去的周日（9月6日）有網民發起九龍遊行，期間一名新巴巴士司機被捕，警方指司機快速行駛，一度非常貼近站在路旁正在執勤的警務人員，危及人員安全，又指他袋內有一個士巴拿，涉嫌藏有攻擊性武器及危險駕駛。

巴士業界聯合會的新聞稿。（網上圖片）

巴士業界聯合工會今日（9日）發出新聞稿指，警方至今仍未就此事作出合理解釋，令大量巴士從業員不滿，加上去年起，九巴車廂多次被催淚彈和橡膠子彈擊中，所以要求警方和政府於本周五下午4時前回應5個訴求，包括：

  • 向公眾及巴士業界交代「士巴拿」等工具何謂攻擊性武器
  • 向業界及當事人致歉
  • 要求律政司承諾公開、公平、公正處理事件
  • 要求政府與業界對話
  • 成立有業界作代表的調查委員會調查事件

巴士業界聯合工會稱，如政府不回應訴求，則將與會員發起工業行動，涉及所有專營及非專營巴士，包括港鐵接駁巴士。

香港鐵路職員工會主席譚建釗就回應有關事件指，鐵路職員工會從未討論或通過任何有關工業行動的議程、未有參與有關行動、亦未聽過任何會員，包括港鐵接駁巴士車長向公會申訴有關事宜。他懷疑有人魚目混珠，希望澄清以正視聽。

新巴職工會理事長林錦標今早（9日）在商台節目則指出，公司翻看被捕車長行車紀錄，指當時該名車長的行車速度在30公里以內，比的法定道路上限 50公里低得多。

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記者：陳梓蔚

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