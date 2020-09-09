【麥路人】張達明化療致雙腳肌萎仍堅持演出　發哥鼓勵信有生之年可圓心願

▲ 張達明對演藝事業仍有夢想。

現年56歲的張達明，2011年確診鼻咽癌，經過長達5年的治療期，克服了癌魔，卻依然要面對化療的後遺症，曾因雙腳萎縮舉步維艱的張達明，以病重時的狀態演活《麥路人》中露宿者前路茫茫的心情，形神巧合地無懈可擊，讓張達明圓了人生其中一個夢。

在《麥路人》演無家可歸者的角色，奪得今年香港電影金像獎「最佳男配角」，張達明坦言是一個及時的人生鼓舞。

達明表示：「如果是一個有好多工作的演員或是一個巨星，得獎可能是錦上添花，但獎項卻對我很重要，自己因病停工很久，現在有人告訴你努力有成果，這是可以行下去的動力。」

▲ 《麥路人》中角色的無依狀態，張達明也曾深深感受。

重病狀態演出《麥路人》

今年因疫情而取消實體頒獎禮，雖然遺憾未能親自上台領獎，張達明更希望是其他提名單位都能得獎，台前幕後可以共同分享努力成果。

在《麥路人》演無家可歸露宿者，戲中的張達明雙頰凹陷，臉容憔悴，卻非化妝效果，確實是張達明當時在拍攝時的身體狀態。

2011年張達明確診鼻咽癌，經過長逾5年治療抗癌，捱過了復發潛伏期，可是化療後遺症令雙腳肌肉萎縮，令他舉步難行，拍攝《麥路人》時，正值受化療後遺最嚴重的時期，拍攝時常通宵達旦，更形辛苦。

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達明憶述：「當時人是很健康，食飯睡覺、看戲上網都好精神，惟獨雙腳走不到，只能坐軟凳，坐硬凳會痲痺，故那時很矛盾，一方面很想演，因為電影題材很吸引，角色亦有挑戰性；但又怕體力應付不了，會影響到拍攝。」

感謝發哥鼓勵演戲

他感謝獲周潤發鼓勵，除教他行山跑步保持健康，也支持他要繼續演戲，否則便錯過參予一套好電影的機會。

張達明自我打趣：「很多演員為拍戲減肥，我就不用，因為真是在重病狀態，頸上的坑紋全是真，我也把自己做了化療後那種渾噩的狀態放入演出。」

他自嘲：「戲中角色是悲劇人物，他有能力，但身體瘦弱，連做苦力都沒人請，他懂繪畫，但未夠好，沒人肯買，因此生活很艱難，其實很有點自己寫照。」

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▲ 抗病期間，他很感謝發哥、鮑起靜不少藝人暖心鼓勵。（取自微博）

現實中的張達明，9年前在事業高峰時確診鼻咽癌，也一度以為演藝生涯會結束，最後只能積極接受現實。「患病者首先要明白真相，清楚知道自己在甚麼狀態，然後尋求醫治方法，配合醫生的指示，治療後也要知道如何繼續健康下去，當中有很多事情要配合。」

有生之年仍有夢想

抗癌多年，張達明更肯定自己不是信命的人。「因為我人生有太多美麗的事，依然有很多奇怪的夢想，盼望有生之年做到。」

張達明舉例，94年曾在外國劇團把他一個20分鐘的劇目改編成英語在外國演出，他至今仍希望再有這樣的一個機會，能把自己創作的舞台劇帶到海外。

▲ 張達明積極面對人生逆境。（攝影：湯炳強）

另外，張達明亦渴望可以再一次上紅館。「我人生高峰就是在紅館開棟篤笑（2011年曾演出《一於做壞旦》），同時亦是在同一年患癌，就如在最高峰一刻急跌下來，但我相信自己仍然有口才，以及有演出的創作能力，所以都想試試能否一步步再行上去。」

只要眼前仍有希望，人生路才不會孤單。

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記者：陳家昌