【新冠肺炎】大圍交通城再多2名員工家屬染疫　至今13人確診

▲ 大圍交通城工業大廈先後已有11人染疫。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增5宗新冠肺炎本地感染個案，涉4宗與早前確診個案相關，包括大圍交通城工業大廈群組再多2名患者家屬感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，群組新增2名病人家屬確診，追蹤時已有病症，現時送院。

大圍交通城工業大廈群組再多2名患者家屬感染：

第4897宗：43歲女子，屬一名確診保安員的家人，於8月30日獲中心聯絡時已有病徵，現時已送院治療

第4899宗：17歲女子，同屬該處地下一名工作人員家人，9月6日發病，同樣獲中心聯絡時已有病徵，現時已送院治療

大圍交通城工業大廈群組至今(9日)已有13人感染，昨新增一名50歲女清潔工（個案編號：4892），她於9月6日到檢疫中心，現無病徵。防護中心已於大圍交通城6樓找到25名緊密接觸者，將送檢疫中心，並於大廈派出400個樣本瓶。

另外，早前先後有被羈留人士確診，衞生防護中心已向有關懲教處所4300名院友及470名職員檢測，全部屬陰性。

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記者：陳正怡