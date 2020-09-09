【及早護腦】40歲起大腦體積每年萎縮5%　營養師推介6大補腦食物

▲ 有研究指，人們過了40歲後，腦部體積每10年便會縮小5%。

隨着年紀漸長，健忘相信不少人都曾經歷過。過去有研究指，人們過了40歲後，腦部體積每10年便會縮小5%，當中有不少生活壞習慣更會損壞記憶力，導致大腦退化的情況加劇。因此，護腦的工作要及早做起，當中「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬就介紹了6款有助「補腦」的食物。

夜貓、煙民屬高危一族

據台大醫院新竹分院神經部主治醫生葉伯壽表示，「記憶減退」是許多人面臨的問題，部分的生理原因在於人類形成短暫記憶的主要大腦區域海馬迴（hippocampus），會隨着年紀增長逐漸萎縮。

他指出，腦部記憶功能的好壞，與腦細胞的健康、所獲取的養分，以及是否得到適當休息有相當大的關聯性。因此，以下的一些生活壞習慣都可能讓腦部功能退化。

1. 熬夜或經常失眠：經常熬夜的夜貓族或是長期被失眠所擾的人，令大腦無法利用夜間休息，不利於腦袋的重整，自然會減損記憶功能。

2. 吃太多甜食：攝取太多甜食有機會讓人變得健忘。根據一則發表在《神經學》（Neurology）月刊的研究指出，血糖濃度太高，比較可能造成記憶問題。

3. 抽煙、酗酒：兩者都會破壞心血管健康，繼而讓動脈血管容易硬化，未能輸送足夠的血氧到腦部，當中抽煙更被視為認知障礙症的危險因素，相對風險上升近2倍。

4. 三高和肥胖：中年人血壓收縮壓>160mmHg且未治療者，發生認知障礙症的風險為血壓正常者的5倍。另有研究顯示，中年時期肥胖者（BMI>30），其認知障礙症發生的相對風險上升3倍，過重者（BMI介於25、30之間）則升高2倍。

5. 飲食不均衡：如果長期偏食，或太偏重攝取高油、高鹽、高糖的不健康飲食，將會傷害腦細胞的健康，使記憶力衰退；另有研究發現，若維生素B12攝取不足，也容易出現記憶力欠佳的症狀。

6. 憂鬱或不喜歡社交：研究顯示，曾罹患憂鬱症者發生阿茲海默症的風險增加，其相對風險值約為無憂鬱病史者的2倍。憂鬱症患者或不喜歡社交生活的人，因為與外界的溝通聯繫減少，腦部的刺激不足，可能產生健忘的情形。

7. 缺乏運動：運動是腦部各區域的協調表現，運動時腦細胞需要充足的氧氣，幫助精密的組織、迴路運作更加順暢。

8. 經常一心多用：現代人的要顧慮的事情太多，經常分心，也會影響腦力。例如上班族一心多用，邊開會邊處理文件，容易對上司交待的事情忘得一乾二淨，影響工作表現。

「補腦」可從食物入手

此外，「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬指亦分享以下6大「補腦」食物，當中包括：

海藻：海藻所含的碘，是合成甲狀腺素中不可少的營養素，亦是調節代謝與生長的發育關鍵，而若人體缺乏碘和葉酸，會對胎兒中樞神經發育造成嚴重影響。

朱古力：朱古力含有的黃酮醇，有助抗氧化防止細胞被破壞，及腦內海馬體的腦神經細胞紓緩及再生。

雞蛋、藍莓及南瓜種子：三者分別含有的膽鹼，是神經傳導物質的一種。而多酚則可抗氧化、減慢腦功能退化，鋅和鎂亦能協助大腦傳遞信息，維持腦細胞的健康，均是護腦良物。

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責任編輯:羅嘉欣