【食用安全】劏奄仔蟹驚見詭異深色蟹膏　港婦不敢食用獲街市退款$100

▲ 一名港婦近日到元朗街市買奄仔蟹，回家準備劏開烹調，卻驚覺蟹膏呈詭異深綠色。

蝦蟹是常吃海鮮，但蟹膏呈深綠色卻並不常見。一名港婦近日到元朗街市買奄仔蟹，回家準備劏開烹調，卻發覺蟹膏呈深綠色，直呼恐怖，不敢食用。事主在網上分享經歷，引來議論紛紛，有網民留言懷疑事主買到的蟹是「坑渠蟹」。

據Facebook群組「食在元朗」，一名女網民日前發帖指，在元朗同益街市買奄仔蟹，打算烹調前先洗擦蟹的表面污跡，再拿去焗。事主表示，從街市買蟹回家中兩小時後，依然是活蟹。而蟹焗熟後亦完全沒有臭味，一直到劏開才發現內臟呈深綠色：

好恐怖，唔敢食！

從事主分享的數張相片可見，蟹身內臟全部呈深綠色。她事後折返街市蟹檔，向檔主展示相片，對方要求她把蟹拿出來，而她亦即時把膠袋中的蟹拿出，對方二話不說即時退款：

我去到淨係比張相佢睇，佢跟住就叫我拎返啲蟹俾佢，我梗係有準備啦，即刻俾佢，叫佢自己打開膠袋睇，點知佢睇都唔睇，成袋叼埋一邊，二話不說比返$100我。

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有網民認為，事主買回來的蟹是「臭渠貨」、「坑渠蟹」，亦有人留言認為蟹寄居在坑渠水道中，質疑是「重金屬蟹」。過往亦有市民反映，買到蟹膏呈深黑色的蟹，而香港海鮮聯合總會主席李彩華曾受訪表示，蟹膏呈黑色甚少見，少少黑色都見，蟹膏全黑色未見過，建議不要食用，退回给海鲜檔换過一隻。

台灣水試所海水繁養殖中心台西試驗場曾表示，螃蟹蒸煮後剝開，有時會呈現綠色，稱為「蟹膏綠」。螃蟹只要吃下大量綠色藻類，內臟及蟹膏就有可能變綠，如要確認是否受污染，需經檢驗才能確定。

早前有港男劏蟹驚見發黑蟹膏，即睇：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣