內地男被阻進入大廈遭圍毆　瑞士漢被控教唆犯案受審

▲ 被告Progin Marc Gerard否認i協助犯及教唆犯在公眾地方作出擾亂秩序的行為，案件今於東區裁判法院開審。（林欣樂攝）

去年10月4日有人於中環示威反《禁蒙面法》，期間1名於遮打大廈工作的內地人遭人圍罵，手持相機的外籍男子涉阻擋玻璃門及阻礙該內地人進入大廈，內地人隨即被黑衣人拳打，事後外籍男被控1 項協助犯及教唆犯在公眾地方作出擾亂秩序的行為，案件今（9日）於東區裁判法院開審。事主供稱，案發時正值午飯時間，期間他遇上示威及有人喊「五大訴求」等口號，他是第一次親眼目擊，故駐足拍片，卻有人圍著他大喊「返大陸」，其後他欲進入大廈，被告卻關上門並擋在他前面。

瑞士籍被告Progin Marc Gerard（74歲）報稱退休人士，控罪指他於2019年10月4日，在中環遮打大廈外公眾地方，協助犯及教唆犯令一些人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，而上述行為相當可能導致社會安寧破壞。

事主Lin Nan（音譯：藺楠）供稱，案發時任職銀行客戶顧問，於中環遮打大廈上班。事主指，案發時為午膳時間，他看見很多人在中環街頭遊行示威，由於是第一次親眼目擊示威，遂駐足觀看。

事主指當時看見有人帶頭喊口號，他聽得明白的是「五大訴求」，其他則記不清楚。事主指早前均從新聞得悉示威，親眼看見有人帶頭叫喊口號則是首次，故取出手機拍片。

事主續指，及後有戴口罩的人以英語跟他講「we only speak Cantonese here」（我們在這裡只說廣東話），之後人群中有數人衝向他，事主表示不明白部分人所說的話，但記得人群表現「很兇」，混亂下有人不慎推到他，其飯盒跌在地上，其同事路過該處，便帶他走向大廈門口。

事主又稱，人群中有人大喊「返大陸」，他便往大廈門口走去，期間轉身向人群大喊「我們都是中國人」，他解釋，當時沒有特別原因說這句話，只是將心裡想的說出來。

及後，事主稱欲從玻璃門進入大廈時，突然1名「外國人」從人群裡出來，「關上門、擋在我前面」。事主強調，該名外籍男子與他的距離，並非「拍攝的距離」。事主表示曾修讀電影學位，故有相關知識。當時人群中突然衝出1名黑衣人，對他拳打3、4下，傷及其左面及左肩，黑衣人隨即消失人群中，而事主的眼鏡因而飛脫。案件下午續。

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記者：林欣樂