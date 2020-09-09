【保就業計劃】至中午有14.1萬僱主申請第二期計劃　創新辦提醒9月13日截止申請

▲ 至今日（9日）中午12時，「保就業」計劃第二期一共收到約14.1萬名僱主及超過1.8萬名自僱人士的申請。（資料圖片）

「保就業」計劃第二期9至11月工資補貼正在接受申請，港府表示，由8月31日至今日（9日）中午12時，一共收到約14.1萬名僱主及超過1.8萬名自僱人士的申請，截至現時接獲的僱主申請當中，大約93%的僱主成功申請「保就業」計劃第一期。

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發言人提醒有意申請計劃的僱主和自僱人士，應在下周日（13日）晚上11時59分前，透過計劃網站提交申請。而自僱人士如擁有3月31日前開設的「自僱人士強積金戶口」，又未曾於第一期取得7,500元資助，也可提交申請。

發言人表示，所有收到的申請正迅速處理，完成審核申請後，計劃秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請人。若對申請結果有任何疑問，申請人必須在通知發出起計7天內透過計劃網頁提出檢視要求；要求一經提出，工資補貼將會暫緩發出，直至完成檢視為止。

發言人又指，若僱主同時於第一期及第二期獲批補貼，但於第一期補貼期內未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其支薪僱員人數少於今年3月的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，並要求僱主繳付罰款；有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。

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責任編輯：徐紹軒