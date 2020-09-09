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【堅毅爸爸】右指殘疾遭妻拋棄後自力更生　單親爸抱3歲女日送12小時外賣從不言苦

育兒經 17:30 2020/09/09

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內地一名單親好爸爸每日抱著女兒送外賣12小時，得到不少好心人出手相助。

父母為了孩子能快樂成長，都會咬緊牙關生活下去。一名來自雲南的單親爸爸隻身到浙江打工，認識了前妻誕下女兒，但一次工傷導致右指殘廢，後來更遭前妻拋夫棄女。為了養活女兒，單親爸爸毅然帶著女兒轉去送外賣，日做12小時從不言苦，至少可以貼身照顧女兒。

綜合內地傳媒報道，39歲的單親爸爸李幫勇，於2012年隻身去到浙江嘉興一家工廠打工，並與四川籍的同事相戀、結婚，2016年誕下女兒小梓涵。媽媽沒有給女兒餵母乳，都是由爸爸為女兒沖奶粉。

好景不常，李幫勇在一次工作期間，右手指被捲進機器致傷殘，中指嚴重彎曲，其他手指的活動能力亦受創，被迫在家養傷待業。

李幫勇與女兒相依為命。（相片來源︰騰訊新聞「中國人的一天」）

女兒半歲大 媽媽離家出走

女兒6個月大時，妻子決定離家出走拋棄家庭，連丈夫的聯絡也封鎖，李幫勇無法再聯絡前妻。

我老婆跑了，我以為她會回來，但是再也沒有回來……她嫌棄我年齡大，我能理解，我也不去找了，我會起訴離婚。

李幫勇的媽媽亦在他10歲時，因心臟病早逝，沒有人幫忙湊女。為了維持生計，李幫勇去年決定轉做送外賣，每天早上7時半，差不多忙到晚上7時半才下班。由於女兒年幼不能獨留家中，故帶著她一起工作。

女兒總有哭鬧時。（相片來源︰騰訊新聞「中國人的一天」）

一手拿外賣 一手抱女行樓梯

李幫勇將女兒安置在車上的安全座椅，夏天用布擋太陽，冬天就用被子擋風。步行送餐時，他單手將女兒抱在懷內，一手提著外賣，有時大廈沒有電梯還需行樓梯；在自己視線範圍內的話，他就讓女兒留在電單車的安全座椅上等候。

收入還可以，女兒也能隨身照顧。

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為了不讓外賣送遞時間超時，一次他因為等不到電梯，被逼抱著女兒行上17樓，「不能因為我帶著孩子，就讓點外賣的人多等。」通常到下午3時後，兩父女才能坐下來吃午飯休息。

兩父女在醫院內形影不離。（相片來源︰騰訊新聞「中國人的一天」）

爸爸︰我很累女兒更累

孩子總有哭鬧的時候，李幫勇沒餘錢買玩具，就塞她一個麵包；女兒睡著了，他就放慢車速減少顛簸。

我很累，我感覺女兒更累，她每天在電單車上坐十幾個小時。

李幫勇在周末會放假陪女兒玩耍。（相片來源︰騰訊新聞「中國人的一天」）

幼兒園免費提供學位

李幫勇父女的故事被傳開後，很多有心人向他捐出物資，醫院安排免費手術治療手指。當地一間幼兒園更主動提供學位給小梓涵，免學費，並安排她早點入校園適應，讓李幫勇可以專心送外賣。

在李幫勇手術出院一周後，小梓涵進入幼兒園，很快便適應校園生活，令兩父女的生活步入正軌。

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責任編輯︰林綺玲

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