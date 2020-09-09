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【筍工來了】蘇格蘭豪華別墅招情侶打理　年薪逾35萬元

職場 16:41 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

早前英國一個招聘平台發文指，蘇格蘭邊境一座鄉村小屋，正招募一對情侶入住，只要維持幾座別墅的整潔及營運，年薪可達35000英鎊（約35.4萬港元）。

新冠肺炎疫情下，港人縱然熱愛旅行，外遊亦要再等一等。如果有份工要求你回歸自然，搬到鄉郊居住，每天享受田園風光，條件是幫手打理幾間旅館，你又是否願意？

早前英國一個招聘平台發文指，蘇格蘭邊境一座鄉村小屋，正招募一對情侶入住，只要維持幾座別墅的整潔及營運，年薪可達35000英鎊（約35.4萬港元）。

英國《鏡報》（The Mirror）報道，招聘平台Greycoat Lumley正就位於蘇格蘭小鎮梅爾羅斯（Melrose） 的8座別墅，包括白色小屋、中世紀城堡等，招聘一對情侶幫忙管理，除年薪達35000英鎊，以及入住附近一個兩房鄉村小屋外，亦能享受鄉郊壯麗風光，包括起伏的綠色山丘、蜿蜒的特威德河（River Tweed）和迷人的林地，猶如身處童話故事中。有意申請者如果有寵物，也可帶上牠們一起生活。

工作內容方面，受聘者要為別墅採購物資、安排清潔工工作、花園及物業維修、洗衣和熨燙等，並需直接向業主報告。招聘廣告更指，期望僱員積極主動、勤奮工作和具組織力。目前這8間小屋已經開放預訂，無意入職的人，也可去觀光一下。

疫情嚴重打擊當地勞動市場。英國國家統計局公布，截至5月，當地的3個月失業率維持3.9%；就業人數則減少12.6萬人，創2011年以來最大跌幅。英國廣播公司（BBC）報道，單計今年7月，當地就有1784間公司，合共計劃裁減近15萬個職位，較去年同期多7倍。

責任編輯：姚慧儀

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