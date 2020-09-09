  • 28°C
香港時間 : 2020909日 (三) 17:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【施政報告】經民聯倡設失業援助金　延長「保就業」計劃

政治 16:43 2020/09/09

分享：

熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

經民聯向特首提交2020至2021年度《施政報告》建議後見記者。( 梁偉榮攝)

經民聯與特首林鄭月娥會面，就新一份施政報告提交意見。他們會後見記者，該黨立法會議員梁美芬表示，建議政府推行第三輪抗疫防疫基金時，成立失業援助金，向失業人士發放為期半年，每月8000元的現金支援。她又建議政府，撥款10億元設立「失業轉型支援基金」，協助合資格失業者轉型為自僱人士或轉行。

經民聯副主席林健鋒就建議，當局應延長保就業計劃3至6個月，簡化申請流程和加快審批，協助僱主渡過難關。他又提出，政府應考慮撥款3億元，推出涵蓋飲食、零售及旅遊界別「消費券」計劃，只要市民集合4張在零售或飲食店鋪消費滿500元收據，即可獲贈500元由旅遊業界設計的特色產品。

強化醫療制度方面，經民聯建議設立2019冠狀病毒病感染者生活保障計劃，為感染者提供生活補助金，並考慮在香港或大灣區興建第三間醫學院，培養中西醫醫學人才，增加醫療人手。

增加土地供應方面，經民聯主席盧偉國提出，政府盡快推行各種填海和發展土地可行性研究，包括明日大嶼計劃的中部水域人工島。他又希望港府與深圳市政府保持緊密聯繫，積極配合羅湖、新皇崗口岸，以及其他口岸的規劃工作，在各口岸全面落實一地兩檢，適時向公眾交代新口岸落實「一地兩檢」具體安排，加強新口岸宣傳工作，鼓勵市民使用。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：尹櫻霖

相關文章

【2020施政報告】林鄭月娥預告新一份施政報告　不會有很多動用公共財政新措施
10:21 2020/08/25
【2020施政報告】林鄭月娥預告新一份施政報告　不會有很多動用公共財政新措施
特首顧問團倡聚焦推動經濟復甦︰政府支援不能持續
21:54 2020/09/08
特首顧問團倡聚焦推動經濟復甦︰政府支援不能持續
自由黨：支持當局推行明日大嶼計劃
今日 14:05
自由黨：支持當局推行明日大嶼計劃
就業 土地供應 填海 林健鋒 盧偉國 梁美芬 立法會 經民聯 一地兩檢 施政報告

最高瀏覽

【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
19:52 2020/09/08
【阿嬌受傷】任達華介紹整形外科醫生給阿嬌　鍾欣潼入院再做手術縫66針
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
今日 11:55
【分手傳聞】蔡卓妍回應與石恆聰分手傳聞　37歲阿Sa曾做兩次雪卵手術盼做媽媽
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單
07:00 2020/09/07
【食用安全】類雌激素會致癌影響生殖能力　8款安全牛奶清單