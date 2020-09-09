【施政報告】經民聯倡設失業援助金　延長「保就業」計劃

▲ 經民聯向特首提交2020至2021年度《施政報告》建議後見記者。( 梁偉榮攝)

經民聯與特首林鄭月娥會面，就新一份施政報告提交意見。他們會後見記者，該黨立法會議員梁美芬表示，建議政府推行第三輪抗疫防疫基金時，成立失業援助金，向失業人士發放為期半年，每月8000元的現金支援。她又建議政府，撥款10億元設立「失業轉型支援基金」，協助合資格失業者轉型為自僱人士或轉行。

經民聯副主席林健鋒就建議，當局應延長保就業計劃3至6個月，簡化申請流程和加快審批，協助僱主渡過難關。他又提出，政府應考慮撥款3億元，推出涵蓋飲食、零售及旅遊界別「消費券」計劃，只要市民集合4張在零售或飲食店鋪消費滿500元收據，即可獲贈500元由旅遊業界設計的特色產品。

強化醫療制度方面，經民聯建議設立2019冠狀病毒病感染者生活保障計劃，為感染者提供生活補助金，並考慮在香港或大灣區興建第三間醫學院，培養中西醫醫學人才，增加醫療人手。

增加土地供應方面，經民聯主席盧偉國提出，政府盡快推行各種填海和發展土地可行性研究，包括明日大嶼計劃的中部水域人工島。他又希望港府與深圳市政府保持緊密聯繫，積極配合羅湖、新皇崗口岸，以及其他口岸的規劃工作，在各口岸全面落實一地兩檢，適時向公眾交代新口岸落實「一地兩檢」具體安排，加強新口岸宣傳工作，鼓勵市民使用。

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記者：尹櫻霖