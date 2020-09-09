酒吧夜總會要求盡早復業　張宇人：防疫和經濟要取得平衡

▲ 飲食界立法會議員張宇人於今（9日）聯同酒吧業等多個仍然停業的行業舉行記者會要求當局準許復業。（林國峰攝）（陳國峰攝）

政府周五起進一步放寬限制措施，食肆每枱可坐4人，惟酒吧、夜總會及卡拉OK等處所仍未能重開，飲食界立法會議員張宇人於今（9日）聯同多個仍然停業的行業舉行記者會，指認為做法不合理，不認為這些行業有特別高傳播病毒的風險，強調防疫和經濟要取得平衡。

張宇人指，酒吧、夜總會及卡啦ok等場所於疫情期間已前後關閉約120天，「多個打工仔無工開，投資者血本無歸」，只要當局容許3個處所開業，業界願意即時執行嚴謹的防疫措施，盼當局「俾條路行」，包括提供熱水消毒餐具或轉用即棄餐具、員工分批負責不同工作、加強空氣流通、只會採用電子收費，不收現金；又指酒吧會將客人逗留時間縮短至兩小時，場內嚴禁現場表演，及要求客人填寫健康申報表，以便追蹤。

張宇人又提到，新冠肺炎疫情已成為新常態，「暫不會有零確診出現」，故認為即使本港「好像7月時每天有百多宗確診」，當局亦不應再次關閉有關處所，強調經濟與防疫需要有平衡。

▲ 飲食界立法會議員張宇人（圖右）。（陳國峰攝）

Red MR卡拉OK執行董事勞雪儀表示，卡啦ok業，今年內已停業超過120日，每個營業處所的面積都超過1萬平方呎， 每月租金數以百萬計，希望政府正視業界損失，提供租金等補償。

酒店業界召集人梁立仁表示，酒吧業界約有1500間受牌照監管的持牌經營店舖，從業員達2萬名，而與業界相關的行業如酒類供應商、演藝人員及音響製作等亦備受打擊，盼當局能理解業界苦況；至於夜總會業界則強調，所有員工復工前，都必須接受病毒檢測，若結果呈陰性才可上班。

此外，業界期望政府於第三輪防疫抗疫基金可按店舖呎數提供資助，代繳停業期間的2個月租金，免差餉6個月等。

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記者：洪芷晴