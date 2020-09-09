鄭若驊報章撰文　稱三權分立不適用於香港

▲ 鄭若驊在報章撰文，稱三權分立並不適用於香港。（經濟日報資料圖片）

近期社會多番就三權分立展開討論，律政司司長鄭若驊今日在報章撰文，稱三權分立常用於形容主權國的政治架構，並不適用於香港，隨意使用三權分立一詞，會容易令人錯誤理解香港的憲制秩序，強調香港政治架構，是以行政主導，行政、立法和司法機關，各自履行基本法指定的角色，各司其職，相輔相成。

鄭若驊直言，視三權分立概念，為香港憲制秩序既定部分的說法，是將事情過分簡單化，要準確理解香港的憲制秩序及政治架構，不能只着眼於表面概念，而是要嚴謹從中國憲法及基本法中找答案。她又強調，在未全面理解基本法及憲制秩序下，試圖將三權分立概念簡單化，並套用於香港是枉然，對事實了解不足及不夠全面，最終只會誤導社會大眾。

她又指出，行政、立法及司法機關互有關連，按基本法在行政主導制度下，肩負責任履行職務，三者在政治體制下應相輔相成，擁有共同目標，而以往法院雖不時提及三權分立概念，但正確理解判詞後發現，法院只以此詞去描述各機構的分工或不同責任，未有作詳細討論，反而在不同案件中，確立香港是以行政主導。

鄭若驊以前立法會議員梁國雄訴訟立法會主席一案為例，引述時任高等法院原訟法庭法官夏正民指，「行政機關、行政當局及立法機關明顯地以互相協調、彼此合作的方式，為香港的良好管治，各自履行其憲制上指定的角色。」

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責任編輯：陳宛彤