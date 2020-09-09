港人精神健康指數創歷年新低　1成受訪者或患上創傷後遺症

▲ 「2020 精神健康月」籌備委員會研究工作小組今（9日）舉行網上記者會公布全港精神健康指數調查。（受訪者提供）

港人過去一年經歷反修例風波及新冠肺炎疫情，「2020精神健康月」籌委會研究工作小組今（9日）公布全港精神健康指數調查，據年初及年中先後兩次調查，港人精神健康指數平均分，分別為44.48分及45.12分，創歷年新低，連續三年不合格，約6成人的精神健康指數不合格，「社會爭議」造成較大負面影響的比例最高，約3成及1成人分別指社會爭議及疫情為他們帶來創傷，整體約1成人可能患上創傷後遺症。

「精神健康月」籌委會研究工作小組於今年6月22日至7月6日，委託香港中文大學以電話抽樣訪問1,002名15歲或以上能操粵語的市民，內容涵蓋世衞5項身心健康指標，涉及工作、學業、家庭、社會爭議及新冠肺炎疫情等對精神健康的影響；小組亦於今年初本港爆發疫情前、1月8至20日進行同類調查，以進一步了解自去年中出現的社會爭議造成的影響。

結果顯示，港人精神健康指數平均分，由去年中的46.41分（100分為滿分），下降至今年初的44.48分，今年中稍微回升至45.12分，但仍低於52分的合格水平；處於不合格水平的受訪者比例，由去年56.4%，上升至今年初的61.8%，今年中稍降至58.9%；達良好水平（72分或以上）比例，由去年中12.6%，下降至今年初的10.9%，回升至今年中的14.1%。

據今年中調查顯示，54%受訪者指「社會爭議」對其精神健康有「非常大」或「頗大」的負面影響，比例高於去年的41.1%，稍低過今年初的60.5%；綜觀3次調查，15至34歲的年輕組別受影響比例最高，由去年51.9%，大幅上升至今年初及年中的71%。

正就讀大學二年級的19歲醫科生Katy表示，早年因家庭及學業等引起抑鬱情緒，原本正在好轉，但去年入大學首年，先後受社會事件及疫情影響，情緒開始變得不穩。她憶述試過睡前禁不住哭泣、胃口欠佳等，提及去年曾在上課期間，其座位附近有同學舉牌表達反政府意見，令她感到困擾；其參加的學會曾為社會事件發聲明，Katy認為內容偏激，曾問「可否中立小小」，遭成員反問是否政見不同，因而感到被孤立。

38%受訪者亦指新冠肺炎疫情造成「非常大」或「頗大」負面影響；27.8%受訪者指「個人前途」有較大影響；約44%受訪學生及34%在職受訪者，分別指「學業」及「工作」有較大影響。

此外，442人、逾4成受訪者稱，曾在過去一年遇到對自己生理或心理帶來負面影響的創傷事件，「社會爭議」佔最多（331 人），其次是「其他事件」如家庭及親友離世等（128 人），疫情佔107人。按受訪者對創傷事件的反應估計，約1成、113 人可能患上「創傷後壓力症」，因社會爭議、疫情，以及其他事件而可能患上「創傷後壓力症」的比例，分別為27.6%、26.7%及26.4%。

研究小組指，港人精神健康自2018年起持續處於不合格水平，形容情況令人憂慮，促政府盡快制定相關策略，多管齊下改善市民的精神健康。小組亦建議各方人士保持溝通，為香港社會發展尋求最佳出路，以減少社會爭議對個人精神健康的負面影響。

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記者：馮琪雅