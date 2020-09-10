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【堂食防疫】食肆堂食放寬至4人一枱　日本節目列堂食9大高危播毒位【附堂食防疫坐法】

食用安全 09:25 2020/09/10

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日本節目列出堂食9大高危播毒位。

本港新冠肺炎疫情轉趨穩定，政府宣布周五（11日）起放寬多項防疫措施，當中食肆堂食放寬至4人一枱。雖然疫情緩和，但市民堂食時仍應留意餐廳9大高危播毒位。

日本NHK電視台曾與專家合作進行實驗，模擬新冠病毒如何在進食自助餐時傳播。一名男子負責扮演感染者，手心塗抹了代表「病毒」的螢光顏料，模擬曾經用手掩嘴咳嗽。

10名參加者可在30分鐘內自由進食，隨後電視台再用特殊的燈光照明，便可發現顏料已四處傳開，全部人手上都沾了顏料，甚至有3人的臉上都有。

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另外，據《Mayo Clinic》引述專家報道，餐廳的餐牌亦是高危位之一，如餐廳提供平板電腦或採用觸控式屏幕方法點餐，都屬於高危播毒位。

總結餐廳高危位：

  • 餐巾紙
  • 餐具
  • 杯柄
  • 碗碟
  • 食物容器蓋
  • 電話
  • 電燈開關
  • 門把
  • 餐牌/觸控式屏幕

要避免感染，跟據NHK電視台的對照實驗結果，只要食客勤洗手、工作人員經常更換共用的餐具等，傳播力就會大大下降。

另外，日本節目《教えてもらう前と後》亦教路，堂食時的坐位都十分重要，面對面坐時，病毒可跟隨飛沫噴向對面的人身上，故堂食時建議以「Z」字形方式分開坐，與他人保持一定距離。

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責任編輯：羅嘉欣

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