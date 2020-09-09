【再迎新生命】兩年前喪子曾頂屍伴游17日　殺人鯨母親終走出悲痛迎新生命

▲ 曾歷喪子之痛的雌性殺人鯨塔勒奎，近日再迎來新生命，令人大感安慰。

加拿大一隻殺人鯨母親兩年前曾被發現因不捨幼鯨夭折，竟一直托着幼鯨屍體同游17日，場面令人心碎不已。不過，近日有研究人員發現，這條被取名為「塔勒奎」（Tahlequah）的雌性殺人鯨似乎已走出傷痛，並再迎來新生命，與一條初生的幼鯨出沒，令人大感安慰。

據位於美國華盛頓州的鯨魚研究中心（CWR）指，代號「J35」的塔勒奎在2018年曾經在加拿大溫哥華島海域誕子，惟幼鯨出生僅半小時便夭折並沉落海。經歷喪子之痛的塔勒奎卻心碎不已，一直托著離世幼鯨，在當地海域一帶徘徊了逾17日，游了約1600公里的才願放開幼鯨的遺體。

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研究員當時指，傷心的鯨魚媽媽一般只會帶着夭折的幼鯨約1天，而塔勒奎這17天的陪伴絕對是鯨魚「最長的守喪紀錄」，當時不少研究員都憂慮悲傷的情緒會影響塔勒奎的健康。

直到中心在今年9月3日發現塔勒奎在西雅圖的哈羅海峽出沒，而且已經懷孕了18個月，隨後數天更發現塔勒奎已經成功產子，並與幼鯨一起進入加拿大海域。研究人員紛表示：「祝福她們一路平安，希望這隻幼鯨會是個成功的故事。」因為近年數據遺憾地顯示，由於覓食壓力大，母鯨懷孕失敗率高，虎鯨寶寶死亡率更高達四成。

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責任編輯:羅嘉欣