【開發潛能】8歲女孩做KOL拍片剪片推介童書　媽媽支持：這一代兒童不能強迫只可引導　

▲ 8歲梁睿蕎（Cloris）自幼愛閱讀，趁暑假空檔建立個人故事頻道，以用家身份推廣圖書，自己度劇本拍片剪片一腳踢。

現今小學生對拍片等多媒體操作並不會感陌生，8歲梁睿蕎（Cloris）自幼愛閱讀，趁暑假空檔建立個人故事頻道，以用家身份推廣圖書，因為覺得閱讀也是玩樂，所以頻道名稱改為Cloris' Playtime。Cloris也是科技早慧型的小朋友，可以自行摸索手機剪接功能，其童書片設計不落俗套，搞笑討喜，並會自拍及加插跟書本劇情相關的分鏡，因為充滿童心，並由用家角度推廣童書，已獲不少同學和家長肯定。

▲ Cloris熱情活潑，喜歡打功夫、粵劇。她成立頻道是因媽媽經常要為自己選書，故希望幫家長揀合適自己小朋友的童書。(曾耀輝攝)

Cloris就讀福建中學附屬學校，學校課程也推動自主和創意，例如藝術功課是各人自製停格動畫（Stop motion）。Cloris去年暑假開始接觸YouTube，因好奇頻道上有各種不同片種，包括介紹玩具、扮靚、整蠱人等等，開始思考觀看次數和運作手法之間的關係，剛好學校因疫情下教學活動無法舉行，改由老師設計「KOL–Keen Open-minded Learner」作為暑期功課，令她決定一試，現已製作了6輯作品，包括一本台灣書，其它5本是著名英文童書，包括《Isadora Moon》奇幻系列故事，書中講述吸血鬼和仙子的混血女兒Isadora在人類世界發生的校園情節；另外兩本同是Roald Dahl的作品。

▲ 自製戲劇效果。(受訪者提供)

她選取唯一一本中文書《一年級鮮事多》，是《君偉上小學》6本校園故事系列中的第一本，主角是剛升小一新生的第一身所見所聞的趣事。Cloris說，推介這書是因為可讓剛升小一新生知道多一點小學有什麼不同，可讓小一適應學校校園生活。而且故事有趣，也讓留在家裡上網課的高年級生回味校園生活。

Cloris的構思也有讓媽媽參與，例如拍《Charlie and the Chocolate Factory》，她感到直接讀內容很乏味，故請媽媽拍攝書中一段，她扮主角在街上執到錢，又自製道具放在雪櫃內自拍，插入成為分鏡，增加電影感。

▲ Cloris的6輯作品，都是她會翻看了很多次的很有共鳴的圖書。(曾耀輝攝)

▲ 到後期的製作，她已懂加入電影感，例如這幕便自製道具放到雪櫃內自拍。(曾耀輝攝)

曾抗拒文字書

媽媽Anne回想，女兒初時完全不懂處理影片，她需要陪伴她邊學邊試、並一齊研究，到拍到第三輯她已掌握怎樣做後期製作，她可完全放手。

Cloris通常拍10至20分鐘便完成，再裁走不需要的片段，及整靚片頭片尾。cut片就10分鐘左右。但後製要花起碼10小時左右，因為要加標題，也要影書本內頁及插入影片、配樂等等，故要分幾日做。

Anne認為，Cloris平時喜歡研究電影和港劇，喜歡的程度，可以把一齣劇集的全部對白背下來。她笑言女兒連港姐節目也很喜歡看，而且可以把歷屆港姐倒背如流：

她記性好，但沒興趣的東西便不會記，我對她的興趣，全部尊重，這一代小朋友，是不能強迫，只可以引導。

對Cloris拍故事推介，她也是百分百支持，而且感到女兒的拍攝貫徹其愛玩和搞笑天性，不會拍到平鋪宜序！

▲ Anne(左)謂初時孩子完全不懂處理影片，她會陪伴女兒邊學邊試、一齊研究及討論。(曾耀輝攝)

改編繪本結局

閱讀是孩子生活一部分，Cloris放假時大概每天花5小時看書，上課的日子也有兩小時閱讀時間。但Anne卻道，孩子幼年期只看繪本，對文字不感興趣，由看圖畫過渡到能自己閱讀文字，是一個相當艱辛的過程。

因女兒曾經不喜歡看字，故她便轉換方式，只憑圖畫串起內容。

開始時只看繪本，我試過為一本繪本創作出20至30種不同結果，當每次看到她眼睛閃閃發光在思考，表情驚訝及期待新版本，便感受到她喜歡這種富想像力的故事演繹方法； 我也習慣和家長朋友互借圖書，自己會先看一次書本，在閒談間和她分享有趣內容或她感興趣的段落，我也會和她討論如果我是作者，會點創作故事發展，並會追隨她的喜好去選書。

▲ 初時Cloris完全不懂處理影片，到拍到第三輯她已掌握怎樣做後期製作。(曾耀輝攝)

學習重於自發

她謂因囡囡性格頗即興，故她們沒有既定閱讀時段，只要她興致到便開始讀。

每一次閱讀起來，都可以很漫長，培養閱讀要引發她發自內心的興趣，首先親子關係要緊密，小朋友才肯聽。

Anne強調孩子做YouTuber涉及製作和時間管理，由自己訂立目標，持續去實行，是一個成長的過程。最重要是推動她持續閱讀，同時訓練說話、組織及思維能力。

她認為這一代小朋友，接觸的事物又多又廣，因此價值觀建立也很重要，而小學生的價值觀，要由父母在溝通中建立。

我的方法是設法回應她的所有提問，我們也不會禁止她看電視，有時她在電視上看到一些問題，會問我為甚麼，我便可以趁機教她正確的價值觀。我的答案她未必滿意，便會反問她為何這樣問，讓她反思。我們不會強迫小朋友定要學習什麼，例如她喜歡戲劇，怕練樂器，我們也不迫她。

記者：胡麗珊