【好姊妹】譚凱琪與家姐罕有同場現身　譚凱欣曾拍陽光廣告嫁朱永棠息影【有片】

▲ 譚凱琪與家姐譚凱欣拍片分享入行經過。

凍齡女神譚凱琪（Zoie）在今年升格成為幸福人妻，在6月底更宣布懷孕準飾做媽媽。最近都留家中安胎的譚凱琪就加入做「YouTuber」，並邀來家姐譚凱欣（Nicole）一同拍片，兩姊妹齊齊講入行經過。

譚凱琪一家共有4姊妹，Nicole譚凱欣是大家姐，Zoie則排第3。在片中，Zoie分享了4姊妹的童年照，並指她們自小已常被人指外貌相似，Nicole更笑言不時有人覺得她很面善，以為她是從事演藝工作的Zoie。

不過，其實Nicole亦真的曾從事幕前工作一小段時間，而她就曾是在1991年拍陽光檸檬茶廣告的清純學生妹。

【開心速遞】樊亦敏選港姐奪最上鏡小姐入行 不介意演丑角：希望帶歡樂給大家【有片】

▲ 譚凱琪與家姐譚凱欣拍片。（影片截圖）

【明星扮靚】準媽媽譚凱琪凍齡有秘訣 Zoie靠5大生活習慣養出白滑肌

譚凱欣做陽光妹極受歡迎

Nicole憶述中學時有加入學校的攝影學會，有次與媽媽外出等過馬路之際遇上星探：「當時有人對媽媽指：『我覺得你個女好適合我地黎緊個廣告。』但當時年紀很小沒有在意，後來才知道是拍陽光檸檬茶廣告。」

▲ 1991年陽光檸檬茶廣告。（影片截圖）

當年的陽光檸檬茶廣告非常受觀眾歡迎，大家每年都期待誰成為新一代的陽光妹，而當Nicole的廣告播出後，第二天回到學校時便吸引大批師生，甚至鄰校學生的注目，可謂風靡一時。

她回憶表示：「第二天回校時大家都好癲，很多人都在學校及課室門口等我，連隔離學校的男生都走過來。我那時是排球隊，在球場打波時，對面學校每層都有男生大叫我的名字或叫『陽光妹』為我打氣，真的有點誇張，也令我有點尷尬。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

與朱永棠結婚

之後，譚凱欣亦有入行拍戲，曾參演電影《五個寂寞的心》、《新僵屍先生》、《都市情緣》 等。在2005年，她與曾演《古惑仔》系列的「風火海」成員朱永棠結婚並退出幕前，二人現育有兩個女兒。

譚凱欣亦在片中指自己是個愛情至上的女人，不算太有事業心，亦沒有想過是否後悔未有長時間留在娛樂圈發展，因為她很享受現時的生活。

【降魔的2.0】譚凱琪姐姐是檸檬茶女神 譚凱欣嫁朱永棠當幸福人妻

▲ 譚凱琪與譚凱欣最初都是由星探發掘入行。（影片截圖）

譚凱琪由星探發掘入行

譚凱欣由星探發掘，想不到之後妹妹Zoie亦是由星探發掘入行做平面模特兒。Zoie指當年與朋友在尖沙咀踩Roller時遇上星探，之後上網搜尋過相關資料確認後才答應試鏡拍照，並開始了短短3個月的平面模特兒的生涯，主要拍時裝照，對Zoie來說是一個非常好玩的經歷。

後來，Zoie便被日本音樂家小室哲哉相中收為弟子做歌星，2000年推出首張個人唱片《全力愛》，隨後往台灣發展。

【降魔的2.0】譚凱琪置業保值與丈夫財政獨立 Zoie婚後堅持工作：女人要不斷增值

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Zoie約在2007年回流香港於有線工作，到2013年轉投TVB，近年在不少劇集如《EU超時任務》、《不懂撒嬌的女人》、《大帥哥》及《降魔的2.0》中都表現突出，可說是有樣有演技。