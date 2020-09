羅浮宮歷來最大型達文西展覽登上大銀幕　5K拍攝《夜遊羅浮宮：達文西傳奇500年》

▲ 《夜遊羅浮宮:達文西傳奇500年》

2019年,文藝復興代表人物達文西 (Leonardo da Vinci) 逝世500周年,羅浮宮舉辦史上最大型的達文西展覽。該展覽由兩位館長 Vincent Delieuvin(Department of Paintings)及Louis Frank (Department of Prints and Drawings)聯手策展,籌備歷時10年。

當中除展出羅浮宮的自家館藏,更由俄羅斯、梵蒂岡、意大利,甚至向英女皇伊利沙伯二世借出皇家珍藏。

▲ 羅浮宮去年舉辦了史上最大型的達文西展覽。

歷時4個月的展覽,展出逾160件達文西的畫作、手稿以及雕塑,多幅經典名作如《蒙娜麗莎》、《美麗的費隆妮葉夫人》及每6年才展出一次的《維特魯威人》均在其中,吸引過100萬人次參觀,創下羅浮宮開館以來單一展覽最高入場人次的紀錄。

為讓世界各地未能親身朝聖的藝術愛好者一睹此史無前例的大型展覽,羅浮宮破天荒動員30人的團隊,花4個晚上以高清5K攝影機拍下一個專為戲院觀眾而設的影片《夜遊羅浮宮:達文西傳奇500年》。兩位策展人在片中親自導航,帶觀眾欣賞達文西作品,影片將於香港上映。