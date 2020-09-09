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【張國榮冥壽】Gin Lee網上音樂會懷念巨星　即場演繹網民點選哥哥經典

娛樂 18:16 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Gin Lee將舉行網上騷向張國榮致敬。

Gin Lee（李幸倪）近日每兩個星期網上舉行一次《GIN LEE MUSIC SUITE線上音樂會》，在明天（9月10日）來到第四回，主題是「為你鍾情」，Gin Lee將會唱出多首「哥哥」張國榮的經典歌曲，懷念一代巨星。

演出將在各大媒體，包括TOPick新聞facebook於9月10日晚上9點播出，Gin Lee到會唱7首歌，時間約一小時內完成。
 

facebook於9月10日晚上9點播出，Gin Lee到會唱7首歌，時間約一小時內完成。

撰文 : TOPick柴犬出動

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