【張國榮冥壽】Gin Lee網上音樂會懷念巨星 即場演繹網民點選哥哥經典 娛樂 18:16 2020/09/09 分享： 熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ Gin Lee將舉行網上騷向張國榮致敬。 Gin Lee（李幸倪）近日每兩個星期網上舉行一次《GIN LEE MUSIC SUITE線上音樂會》，在明天（9月10日）來到第四回，主題是「為你鍾情」，Gin Lee將會唱出多首「哥哥」張國榮的經典歌曲，懷念一代巨星。 演出將在各大媒體，包括TOPick新聞facebook於9月10日晚上9點播出，Gin Lee到會唱7首歌，時間約一小時內完成。 facebook於9月10日晚上9點播出，Gin Lee到會唱7首歌，時間約一小時內完成。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【一代巨星】張國榮9.12迎64歲冥壽 日本攝影師公開哥哥從未曝光靚相【多圖】 10:44 2020/09/04 【一代巨星】張國榮9.12迎64歲冥壽 日本攝影師公開哥哥從未曝光靚相【多圖】 【少女時代】《戀戰沖繩》上映20周年 黎姿懷念與張國榮王菲合作 17:06 2020/07/29 【少女時代】《戀戰沖繩》上映20周年 黎姿懷念與張國榮王菲合作 【一代巨星】張國榮64歲忌辰從未面世錄音曝光 《春夏秋冬》MV當年跟張栢芝合作 18:01 2020/09/01 【一代巨星】張國榮64歲忌辰從未面世錄音曝光 《春夏秋冬》MV當年跟張栢芝合作 張國榮 歌手 音樂會