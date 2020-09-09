理大外涉非法集結28人提堂 被告包括學生教師護士

▲ 28人涉於去年理大外非法集結，案件今於九龍城裁判法院提堂。(資料圖片)

去年11.18有人於尖沙咀科學館附近集結，事隔近10個月，28人被正式落案起訴，控以非法集結罪，其中包括護士、老師、電視台美術指導及多名學生，年紀最小為16歲男生，今（9日）分3案於九龍城裁判法院提堂。28名被告暫時毋須答辯，案件押後至10月19日再訊，以準備轉介區域法院文件，預計轉介後會與另案合拼，28人准以2,000元至1萬元保釋候訊，大部分被告須守宵禁令。

首案9名被告依次為王晉彥（20歲；無業）、鄭康成（20歲；網頁設計員）、姓鄧的16歲男生、賴恒基（28歲；護士）、吳鎮鋒（19歲；學生）、趙穎琪（22歲；無業）、葉佩珊（24歲；文員）、羅芷君（21歲；學生）、王伊婷（28歲；文員）。

次案10名被告依次為陳以諾（20歲；學生）、羅曉峰（32歲；教師）、蔡希霖（20歲；學生）、杜俊興（31歲；使應）、鄧子健（22歲；學生）、彭永強（31歲；地盤工人）、陳杰風（25歲；無業）、麥俊彥（18歲；學生）、周浩泓（21歲；學生）、葉自傑（23歲；學生）。

另案9名被告依次為吳肇韜（19歲；學生）、何兆川（23歲；任職道具製作）、陳思晨（22歲；無業）、高敬希（18歲；學生）、曾曉琳（20歲；學生）、陳綺敏（37歲；無業）、王穎彤（21歲；學生）、許巧靜（22歲；售貨員）、洪妙賢（24歲；電視台美術指導）。

28名被告被控1項非法集結罪，控罪指他們於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身分不詳人士集結在一起，作出擾亂秩序的行為，或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧，或害怕他們會激使其他人破壞社會安寧。

首案第9名被告王伊婷，另被控於同日同地，無合法辯解而攜有攻擊性武器，即1個能夠發出鐳射光束的裝置。

控方指已索取法律意見，案件適合轉介至區域法院，故申請押後以準備轉介文件，並預計轉介區域法院後將會與另案合併。

裁判官將案件押後至10月19日於九龍城裁判法院再訊，被告准以2,000元至1萬元保釋候訊，期間不得離港，須守宵禁令，裁判官特別批准部分須要於晚上輪更工作的被告毋須守宵禁令，但須增加每周到警署報到次數。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂