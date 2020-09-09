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【律政新人】朱千雪完成實習正式投身法律界　前港姐Tracy晉身成大律師

娛樂 19:05 2020/09/09

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熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

朱千雪正式成為大律師。

前港姐朱千雪（Tracy）婚後淡出幕前轉戰法律界，不斷自我增值的朱千雪今年6月在金鐘一間著名律師行當大律師實習生，剛剛完成實習的她已正式成為大律師。

現年32歲的朱千雪在今年6月於金鐘某著名律師行當實習，並於今年8月31日完成實習，現晉身成法律界大律師。

【律政新人】朱千雪在著名律師樓當實習　Tracy：做新人有很多東西要學

朱千雪已正式成為大律師。

好學朱千雪不斷進修

根據律師行網站內的簡介指，千雪會於民事和刑事案方面實習和發展，她具備豐富經驗處理家庭和婚姻事務、土地、侵權及人身傷害、合同和商業糾紛等案件。

向來好學的朱千雪，於2012年參選港姐前已在加拿大Simon Fraser University商業和傳理系學士畢業，入行後，在2015年下半年向TVB請假一年在香港中文大學修讀企業傳播社會科學系，並在2016年獲得碩士學位。

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好學的朱千雪轉投法律界。（朱千雪IG圖片）

TOPick在7月時曾聯絡朱千雪，她當時回覆稱與TVB仍然有合約，同時表示感謝大台一直的支持。

不過，她當時未有表明取得大律師資格後，是否會完全退出娛樂，還是同時兼顧兩方面的工作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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