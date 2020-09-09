【新冠肺炎】港大與內地合作研製鼻噴新疫苗　獲國家藥品監管局批准開展臨床試驗

▲ 港大新發傳染病國家重點實驗室合作研製鼻噴新冠肺炎疫苗，獲國家藥品監管局批准開展臨床試驗。（經濟日報資料圖片）

港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室（國家重點實驗室）宣佈，夥伴廈門大學，北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，開展臨床實驗，是目前唯一進入臨床實驗的鼻噴新冠肺炎疫苗。

港大表示，該疫苗是在雙重減毒的普通季節性流感病毒載體內插入新冠病毒刺突（Spike）蛋白基因的受體結合區（Receptor Binding Domain）片段研發而成的活病毒載體疫苗，是目前已獲准開展臨床試驗的新冠肺炎候選疫苗中唯一採用鼻腔噴霧接種方式的疫苗，具有安全、使用方便等特點，更可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑激活局部粘膜免疫應答和全身性免疫應答而發揮高度針對性保護作用。

港大指，研製團隊利用MDCK生產的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗，已通過國家藥品監督管理局的應急審批，獲准開展臨床試驗。

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記者：陳曉瑩