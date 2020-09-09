【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】

▲ 謝嘉怡母女一樣天生靚樣。

應屆混血雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）當選後，率直的Lisa深受網民歡迎，而更令人津津樂道，是謝嘉怡有位型男爸爸，繼日前Lisa公開了父親的真實年紀，令到網民震驚謝爸爸凍齡有道，而今日Lisa再度公開蘇格蘭媽媽的真面貌。

香港與蘇格蘭混血兒謝嘉怡在於蘇格蘭出生及長大，今次返港選港姐並成為冠軍，隨即人氣急升。

大眾對Lisa感興趣外，亦因謝嘉怡的爸爸Peter外表十分年青，二人外表看似是兄妹多於父女，早前Lisa與父親同上肥媽的網上直播節目，以答謝肥媽當日提名謝嘉怡參賽。

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▲ 謝嘉怡曾表示父親是其頭號粉絲。

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期間肥媽問到Peter今年幾歲時，他答︰「今年54歲。」肥媽聞即說︰「請問你食甚麼保養？」Peter表示養生之道就是生活方式要簡單。

在蘇格蘭出生及長大的Lisa，爸爸Peter一直希望她能夠回到家鄉，不過網民也好奇Lisa的媽媽是否一樣美麗。

▲ 謝嘉怡公開母親合照。（取自IG)

Lisa為母親慶祝生日

原來今日是Lisa媽媽的生日，雖然現時母女分隔兩地，但Lisa亦很有心在社交平台發文，祝母親生日快樂，並上載年幼時一家三口合照。

相中可見Lisa跟媽媽同樣屬靚女一名，而父親Peter則沒太大分別。

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Lisa以英文留言：「媽媽，生日快樂！好多謝咁多年你一直支持我，好開心有你呢個良師、榜樣同埋好朋友。今年係第一年我哋分開過生日，我承諾你返嚟香港我哋再慶祝。」

其實Lisa的爸爸Peter於英國發展多年，在當地做廚師。Peter最初在英國是做中餐，後來轉做快餐煮Fish and chips。

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至於跟肥媽的淵源，原來在1994年，當年只得19歲的肥媽兒子，不幸在英國遇上車禍重受重傷，幸得Peter代為每日煮飯及照顧兒子。

因此肥媽銘記在心，現在更提名世姪女Lisa參加選美，成為冠軍一夜成名。