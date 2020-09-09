【新冠肺炎】天際100觀景台9月11日重開　小童免費入場成人門票買一送一

▲ 際100香港觀景台於9月11日起重新開放。（圖片由天際100香港觀景台提供）

新冠肺炎疫情緩和，本港旅遊景點陸續重開。天際100香港觀景台今日（9日）宣布，本周五（11日）重新開放，當日至今年10月31日期間，3至11歲小朋友可免費入場外，同行的成人可享門票75折；另市民於以正價188元購買成人門票，可享門票買一送一優惠。

▲ 成人以正價88元購買成人門票一張，即可免費獲贈多一張門票。（圖片由天際100香港觀景台提供）

天際100表示，重開後會推行10大防疫措施，包括新增智能消毒站，為所有訪客及員工於進場時提供全身衣物消毒，及於觀景台定時噴灑消毒噴霧等：

所有訪客於進入天際100範圍前須填寫健康申報表，並註明入場時間及同行人士姓名，以便在有需要時追蹤及聯絡，曾外遊之訪客須於回港14天後始到訪天際100；

所有訪客及員工進場前及於天際100範圍內必須持續佩戴口罩，並以消毒搓手液清潔雙手後才可進場

接受體溫檢查，體溫高於攝氏37.5度之人士將不予安排入場，並建議立即前往醫院治理；

於入口處增設智能消毒站，以自動感應噴霧為所有訪客及員工提供全身衣物消毒；

為所有扶手電梯之扶手帶及升降機廂每兩小時進行消毒；

所有升降機廂表面已經塗上具殺菌功效之納米塗層，以防止細菌及病毒積聚；

安排工作人員在訪客離開玩具試玩區後即時替玩具消毒，下一組訪客亦需以消毒搓手液再次清潔雙手後才接觸玩具；

每日於觀景台開放前進行全面空氣消毒殺菌；於觀景台開放期間以1:49的稀釋漂白水在所有公眾地區每日作三次深層清潔；

派出智能管家於觀景台開放時定時巡邏噴灑消毒噴霧，持續殺菌；

密切監察及適時作出人流管制，包括升降機及觀景台範圍內，訪客最多可四人一組同遊，每組之間須保持至少有1.5米距離。

▲ 天際100重開後，會推行10大防疫措施。（圖片由天際100香港觀景台提供）

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記者：陳曉瑩