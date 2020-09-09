樂華南邨6旬漢墮樓斃　 警調查事件

▲ 案發現場。（黃傑偉攝）

樂華南邨一名6旬漢今日（9日）墮樓死亡。今日下午約6時，樂華南邨勤華樓保安聞巨響，發現一名約60歲男子從高處墮下大廈天井中，於是報警求助，警員接報到場調查。

▲ 警方封鎖現場調查。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉