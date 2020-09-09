樂華南邨6旬漢墮樓斃 警調查事件 社會 19:40 2020/09/09 分享： 熱門 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告 ▲ 案發現場。（黃傑偉攝） 樂華南邨一名6旬漢今日（9日）墮樓死亡。今日下午約6時，樂華南邨勤華樓保安聞巨響，發現一名約60歲男子從高處墮下大廈天井中，於是報警求助，警員接報到場調查。 ▲ 警方封鎖現場調查。（黃傑偉攝） 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2 記者：黃傑偉 相關文章 警拘4男涉7宗淋紅油塞匙孔追債 最細被捕者僅16歲 今日 19:30 警拘4男涉7宗淋紅油塞匙孔追債 最細被捕者僅16歲 有巴士團體擬發起工業行動稱港鐵巴士亦參與 港鐵工會：未有討論和參與工業行動 今日 15:58 有巴士團體擬發起工業行動稱港鐵巴士亦參與 港鐵工會：未有討論和參與工業行動 涉騙貸款60萬兼投注外圍馬 警長被控6罪准保釋候查 今日 13:04 涉騙貸款60萬兼投注外圍馬 警長被控6罪准保釋候查