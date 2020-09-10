【反黑路人甲】張國強兒子入娛圈不靠父蔭　與子女溝通互相學做人道理

▲ 張國強跟並非嚴父，跟子女相互尊重及扶持。

入行近40年的張國強為TVB的資深演員，他在戲內演活不少陰險奸角色，戲外的張國強卻相反，擔當暖爸「角色」，早前他接受TOPick訪問分享跟子女的相處之道。在現實中，當爸沒有「劇本」可跟隨，如做人一樣要邊摸索邊學習，隨著子女不同的成長階段，相處模式也要作出調校。

張國強的長子張寶軒早年已加入演藝圈任幕後工作，身為行內人的張國強，未有於事業上幫兒子一把，任由兒子於跌碰中學習，兩父子交流演戲心得時，張國強自言從中也有所得著說：「我跟子女是相互扶持，相互尊重，他們亦可以教曉我做人道理。」

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▲ （湯炳強攝）

張國強更懂享受演戲

近日播映的劇集《反黑路人甲》及《過街英雄》均見到張國強的蹤影，於《反黑路人甲》內飾演滿有野心的副警司，於《過街英雄》裡演好爸爸，縱然角色反差大，卻沒難到這位老戲骨。

自2008年回巢TVB後，這12年間張國強接演近90個角色，無論是《潛行追擊》演的黑幫大佬抑或《天命》裡的乾隆王。10年間，透過角色磨練演技外，亦更明暸演戲的樂趣。

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▲ 張國強於《反黑路人甲》演充滿野心的副警司。（電視截圖）

張國強稱：「年青的我喜歡挑劇本及揀角色來演，所以不多少局限了發展，反而豁出去後，這10年間我的演藝『履歷表』寫上大大小小的角色名字。雖然入行40年，只是近10年才真正享受演戲的過程和感覺。」

他續說：「以前不敢嘗試新角色，怕破壞形象，最記得我不愛拍古裝，因為除掉頭套後大家已不認得我。回巢TVB後作出不少新嘗試，無論奸角、正派，年青或年老的角色也不介意演。」

▲ 張國強於電視劇《天命》演太上皇乾隆。

張國強曾當甲組球員

張國強入行前曾當職業球員，15歲時他已加入愉園青年軍，之後成為甲組球隊足球員，80年掛靴後正式加入TVB。

在當年，成為球員及演員是不少年青人的夢想，張國強幸運地同時實現了兩個夢想：「由細至大很喜愛運動，家附近有好多球場和公園，對接觸球類活動不會感陌生，可說是因利成便。除球場外，附近亦有很多戲院，由細至大接觸多下，對我影響深遠。」

雖然當球員收入未必高，幸父母沒有反對：「由於家裡有七兄弟姊妹，兄長就負責賺錢，而我這些排中間的孩子，父母不會太管束，只要不學壞兼品德好，都會給予自由度去發展。」

張國強續說：「最厲害時，我曾擁有三個身份，『波影視』三淒發展，可說是無憾。」

▲ 張國強曾是職業足球員。（取自微博）

圈中著名好丈夫

張國強跟太太於1988年結婚，婚後32年來零緋聞，夫妻多年恩愛非常。

說到夫婦相處之道，張國強謂只是不停摸索學習中：「跟做演員一樣，無論做父親或丈夫都是一直學習，沒有人天生就懂做爸爸，做丈夫也是。夫妻間要於磨合及錯誤中學懂做得更好，我做得不夠好，太太會給予機會，其實跟做人處世一樣要相互體諒及包容，尤其我的工作時間較飄忽，所以要對方明白及諒解，大家都經過長時間磨合遷就才走到今天。」

娛樂圈生活多姿多彩，加上跟不少女藝人合作，張國強卻可給予太太安全感：「跟我性格有關吧，因為我是波牛出身，性格比較內歛害羞，即使拍拖也要低調，怕被指心散影響踢波，自己亦不太敢主動去結識異性。」

▲ 張國強跟3名子女感情要好。 （被訪者提供）

與子女如朋友

張國強跟太太育有一子兩女，分別為長子張寶軒、二女張寶洋和細女張寶藏，三名子女已長大成人。

他自言並非嚴父一名，反而是家裡「娛樂組長」：「我是大孩子，喜歡跟他們吃樂玩樂，由於自己喜愛運動，所以會跟子女參與戶外活動，包括游水、爬山及打波，令他們更健康及發洩精力。」

張國強跟太太都不會過份催谷子女，反著重子女的品格培養：「如果讀書很叻，但品德差的話，出來社會也不會討人喜歡。讀書是迫不來，但品德的根基若打得好的話，將來跟人建立關係不會差。」

隨著子女成長，張國強謂親子間相處方式也作調校：「人是不斷成長及改變，除本質外，興趣及愛情觀等也會轉變，我在改變，子女亦然，若果我依然一成不變，以為他們仍是小朋友的話，但其實他們已不知不覺間長大了，這是不行。所以要因應雙方的轉變，大家相互扶持及尊重。」

▲ 張國強跟兒子寶軒曾一起受訪。（電視截圖）

張國強父子無隔閡

張國強畢業於演藝學院電影學系的長子張寶軒已31歲，他未有如爸爸般幕前發展，反而選擇幕後工作當上副導演。雖然崗位不同卻同屬演藝圈，兩父子閒時會交流演戲心得，兒子會從「導演」角度提出意見。

張國強不會自恃父親或前輩不聽意見，謙虛稱：「我也有好多不足之處，而兒子任幕後見識不同的事物，會提點我這樣做會好一點、那樣做可提升演技，工作上提醒外，做人方面也會提點我，始終他長大後見識多了，他會說：『阿爸，唔好咁啦。』」

而張國強亦跟兒子分享演員的睇法：「比如如何跟演員溝通、導演如何誘導我們去演戲，這些話題都將我們拉近了。」

張寶軒由助理慢慢晉升為副導演，現在主要從事電影及電視劇拍攝工作，張國強沒刻意幫兒子一把，兒子亦不想「因父之名」帶來壓力：「他有我年少時的影子，性格較內歛，故希望我不要太多露面，令他工作不太方便。他希望靠自己去摸索，在錯誤中去學習，所以行的路比較辛苦。」

▲ （湯炳強攝）

兒子寶軒希望將來當導導拍戲可以父子檔合作，張國強不擔心屆時父子合作吵架：「不出奇，我都會跟導演有爭拗，大家只是想做好件事，這樣可以雙輸贏。」

至於兩位千金，張國強謂同樣遺傳了藝術細胞，二女寶洋愛下廚曾跟朋友開餐廳，至於現在23歲的細女寶藏喜愛唱歌，更能一手包辨作曲填詞，希望向歌手路發展。

可是常說娛樂圈複雜，張國強卻不太擔心，放心讓子女走自已的路：「若果一個人的本性是好，去到那裡也不會變差。」

雖然話「養兒一百歲，長憂九十九」，不過父母學懂放手都好重要。

場地：The Stadium

記者：游艾維