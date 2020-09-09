中環永和號唐樓遭「滅頂」掏空　市建局：內櫳木結構暫時移走

▲ 負責保育「永和號」唐樓的保育建築師何心怡稱，建築物部分內櫳已經保存並作紀錄，日後會重用。（黃建輝攝）

由市建局進行原址全幢保留的中環「永和號」唐樓，被發現特色建築結構遭掏空拆走。其中屋頂瓦片被清拆、青磚外牆被灌石屎結構；大廈內櫳也遭「掏空」，木地板、木橫樑、水泥磚全被移除，只剩四面牆及鋼材支撐。市建局解釋，永和號樓宇結構有問題，需緊急加固，部分特色建築要暫時移走，日後會重新安裝，料2024年完成翻新。

「永和號」是第一代唐樓，樓高3層，約有120年歷史，位於中區威靈頓街120號，獲評一級歷史建築，屬市建局卑利街／嘉咸街發展計劃的保育項目之一。

市建局於2008年10月收購「永和號」唐樓後，至2017年交發展商及文物保育顧問負責進行保育工程，2018年建築物曾作檢查，當時無即時危險，但呈老態，如外牆有裂痕、內櫳木結構被侵蝕。

按圖即睇「永和號」的前世今生：

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「永和號關注組」、建築文物保護師徐聖傑近日於fb發文，發現「永和號」唐樓瓦頂、屋頂及樓面木樑、木地板、水泥階磚悉數拆走，原有青磚結構牆亦被鋼筋石屎取代，批評這對歷史建築帶來不可接受、不可逆轉、不可彌補的損毀。

市建局稱，兩年前起「永和號」建築狀況再惡化，有石屎塌下壓毀內櫳木樓板、外牆有兩條分別5米及10米裂痕、2樓窗戶有青磚塌下，需緊急加固；建築物內部包括屋頂瓦片、青磚、窗框及樓板等構件，已經移走舊作保存。記者昨於「永和號」內部觀察，唐樓內櫳只餘四面牆，只餘鋼材支撐。市建局指，相關保育方案今年3月已諮詢古蹟辦，也有向區議會匯報，但承認或未交代部分細節。

負責項目的保育建築師何心怡稱，被移走的構件已運到倉庫存放，倘構件損毀不算嚴重，日後會重置，盡量向公眾呈現「永和號」昔日風貌。保育工程料2024年完成，屆時地面層會活化成商鋪，公眾可登上一樓及二樓參觀。

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記者：吳卓峰